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Xuất bản ngày 24/09/2026 07:47 AM
Xuất bản ngày 24/09/2026 07:47 AM

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 24/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Thông tin chi tiết giá vàng 9999 tại Doji cùng nhiều thương hiệu khác hôm nay 24/9/2026 sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Vàng 9999 (còn được gọi vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết cao, đạt tới 99,99%. Vàng 9999 nổi bật với màu vàng đậm đặc trưng và độ sáng bóng tự nhiên.

Do hàm lượng vàng nguyên chất cao nên vàng 9999 mềm, dẻo và dễ bị móp méo nếu va đập mạnh. Trên thị trường, vàng 9999 thường được chế tác thành vàng miếng hoặc nhẫn trơn.

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 24/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng nay (24/9/2026), giá vàng miếng SJC tại Doji niêm yết ở mức 14,25 - 14,55 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 60.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 14,2 - 14,6 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với cùng thời điểm sáng qua.

Bên cạnh vàng 9999, Doji còn cung cấp nhiều loại vàng khác, đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng.

Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 7h ngày 24/9/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng miếng SJC 14.250.00014.550.000đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.200.00014.600.000đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 9999 13.650.00013.850.000đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 999 13.600.00013.800.000đồng/chỉ
Nữ trang 999914.070.00014.470.000đồng/chỉ
Nữ trang 99914.020.00014.420.000đồng/chỉ
Nữ trang 9913.830.00014.300.000đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 18k10.064.000-đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 14k7.684.000-đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 10k5.195.000-đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 24/9/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị




Doji


Vàng miếng SJC

14.250.000

14.550.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.200.000

14.600.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu 9999

13.650.000

13.850.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

14.070.000

14.470.000

đồng/chỉ

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.250.000

14.550.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.250.000

14.552.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.200.000

14.500.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.200.000

14.510.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.950.000

14.400.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.250.000

14.550.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.250.000

14.550.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.250.000

14.550.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.950.000

14.450.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.230.000

14.630.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.230.000

14.630.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.230.000

14.630.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

14.030.000

14.530.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Kim Gia Bảo 24K

14.230.000

14.630.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

14.130.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

14.030.000

14.530.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.250.000

14.550.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.220.000

14.550.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.220.000

14.520.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.220.000

14.520.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.950.000

14.450.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

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