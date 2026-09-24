Vàng 9999 (còn được gọi vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết cao, đạt tới 99,99%. Vàng 9999 nổi bật với màu vàng đậm đặc trưng và độ sáng bóng tự nhiên.
Do hàm lượng vàng nguyên chất cao nên vàng 9999 mềm, dẻo và dễ bị móp méo nếu va đập mạnh. Trên thị trường, vàng 9999 thường được chế tác thành vàng miếng hoặc nhẫn trơn.
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 24/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h sáng nay (24/9/2026), giá vàng miếng SJC tại Doji niêm yết ở mức 14,25 - 14,55 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 60.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 14,2 - 14,6 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với cùng thời điểm sáng qua.
Bên cạnh vàng 9999, Doji còn cung cấp nhiều loại vàng khác, đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng.
Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 7h ngày 24/9/2026
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Vàng miếng SJC
|14.250.000
|14.550.000
|đồng/chỉ
|Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|14.200.000
|14.600.000
|đồng/chỉ
|Vàng nguyên liệu 9999
|13.650.000
|13.850.000
|đồng/chỉ
|Vàng nguyên liệu 999
|13.600.000
|13.800.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 9999
|14.070.000
|14.470.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 999
|14.020.000
|14.420.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 99
|13.830.000
|14.300.000
|đồng/chỉ
|Giá nguyên liệu 18k
|10.064.000
|-
|đồng/chỉ
|Giá nguyên liệu 14k
|7.684.000
|-
|đồng/chỉ
|Giá nguyên liệu 10k
|5.195.000
|-
|đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 24/9/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Doji
Vàng miếng SJC
14.250.000
14.550.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.200.000
14.600.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 9999
13.650.000
13.850.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
14.070.000
14.470.000
đồng/chỉ
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.250.000
14.550.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.250.000
14.552.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.200.000
14.500.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.200.000
14.510.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.950.000
14.400.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
14.250.000
14.550.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.250.000
14.550.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.250.000
14.550.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.950.000
14.450.000
đồng/chỉ
Bảo Tin Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.230.000
14.630.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.230.000
14.630.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.230.000
14.630.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
14.030.000
14.530.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Kim Gia Bảo 24K
14.230.000
14.630.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
14.130.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
14.030.000
14.530.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
14.250.000
14.550.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.220.000
14.550.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.220.000
14.520.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.220.000
14.520.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
13.950.000
14.450.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
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