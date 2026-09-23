(VTC News) -

Đặc điểm của vàng 9999

Vàng 9999 có hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%, chỉ lẫn một lượng tạp chất rất nhỏ. Loại vàng này có màu vàng đậm đặc trưng và độ sáng bóng tự nhiên.

Do có hàm lượng vàng nguyên chất cao nên vàng 9999 mềm, dẻo và dễ bị móp méo nếu va đập mạnh. Đặc tính này khiến vàng 9999 chủ yếu xuất hiện trên thị trường dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn tròn trơn.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 23/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 7h ngày 23/9/2026, giá vàng miếng SJC 1L, 10L, 1KG niêm yết ở mức 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 170.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 170.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Bảng giá vàng tại SJC, cập nhật lúc 7h ngày 23/9/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.190.000 14.490.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.190.000 14.492.000 đồng/chỉ Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 14.190.000 14.493.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.140.000 14.440.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.140.000 14.440.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.890.000 14.340.000 đồng/chỉ Nữ trang 99% 13.498.000 14.198.000 đồng/chỉ Nữ trang 75% 9.791.100 10.771.100 đồng/chỉ Nữ trang 68% 8.787.200 9.767.200 đồng/chỉ Nữ trang 61% 7.783.300 8.763.300 đồng/chỉ Nữ trang 58,3% 7.396.100 8.376.100 đồng/chỉ Nữ trang 41,7% 5.015.400 5.995.400 đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại SJC với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 23/9/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.190.000 14.490.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.190.000 14.492.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.890.000 14.340.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.200.000 14.600.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.200.000 14.600.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99 14.000.000 14.500.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.190.000 14.490.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.200.000 14.600.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.190.000 14.490.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.190.000 14.490.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.890.000 14.390.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 14.190.000 14.490.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.190.000 14.490.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.190.000 14.490.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.