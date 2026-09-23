Đặc điểm của vàng 9999
Vàng 9999 có hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%, chỉ lẫn một lượng tạp chất rất nhỏ. Loại vàng này có màu vàng đậm đặc trưng và độ sáng bóng tự nhiên.
Do có hàm lượng vàng nguyên chất cao nên vàng 9999 mềm, dẻo và dễ bị móp méo nếu va đập mạnh. Đặc tính này khiến vàng 9999 chủ yếu xuất hiện trên thị trường dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn tròn trơn.
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 23/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Theo khảo sát lúc 7h ngày 23/9/2026, giá vàng miếng SJC 1L, 10L, 1KG niêm yết ở mức 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 170.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 170.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Bảng giá vàng tại SJC, cập nhật lúc 7h ngày 23/9/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.190.000
14.490.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.190.000
14.492.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
14.190.000
14.493.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.140.000
14.440.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.140.000
14.440.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.890.000
14.340.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99%
13.498.000
14.198.000
đồng/chỉ
Nữ trang 75%
9.791.100
10.771.100
đồng/chỉ
Nữ trang 68%
8.787.200
9.767.200
đồng/chỉ
Nữ trang 61%
7.783.300
8.763.300
đồng/chỉ
Nữ trang 58,3%
7.396.100
8.376.100
đồng/chỉ
Nữ trang 41,7%
5.015.400
5.995.400
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại SJC với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 23/9/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.190.000
14.490.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.190.000
14.492.000
đồng/chỉ
|Nữ trang 99,99%
13.890.000
14.340.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.200.000
14.600.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.200.000
14.600.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99
14.000.000
14.500.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC
14.190.000
14.490.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.200.000
14.600.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
14.190.000
14.490.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.190.000
14.490.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.890.000
14.390.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.190.000
14.490.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.190.000
14.490.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.190.000
14.490.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
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