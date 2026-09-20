Vàng 9999 (còn gọi vàng ta, vàng ròng, vàng 24K) có độ tinh khiết lên tới 99,99%. Loại vàng này có màu vàng đậm đặc trưng, mềm và dễ bị trầy xước, biến dạng khi bị va đập mạnh.
Trên thị trường, vàng 9999 hiếm khi được chế tác thành các sản phẩm cầu kỳ, đính nhiều đá quý. Thay vào đó, vàng 9999 thường được đúc thành vàng miếng hoặc các loại nhẫn tròn trơn.
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 20/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h sáng nay (20/9/2026), giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 14,46 - 14,76 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), không đổi so với hôm qua.
Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 14,4 - 14,8 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), ổn định so với hôm qua.
Ngoài vàng 9999, Tập đoàn Doji còn cung cấp nhiều loại vàng khác, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng.
Bảng giá vàng tại Doji, cập nhật lúc 7h ngày 20/9/2026
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Vàng miếng SJC
|14.460.000
|14.760.000
|đồng/chỉ
|Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|14.400.000
|14.800.000
|đồng/chỉ
|Vàng nguyên liệu 9999
|13.780.000
|13.980.000
|đồng/chỉ
|Vàng nguyên liệu 999
|13.730.000
|13.930.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 9999
|14.200.000
|14.600.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 999
|14.150.000
|14.550.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 99
|13.960.000
|14.430.000
|đồng/chỉ
|Giá nguyên liệu 18k
|10.160.000
|-
|đồng/chỉ
|Giá nguyên liệu 14k
|7.757.000
|-
|đồng/chỉ
|Giá nguyên liệu 10k
|5.245.000
|-
|đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, cập nhật lúc 7h ngày 20/9/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Doji
Vàng miếng SJC
14.460.000
14.760.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.400.000
14.800.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 9999
13.780.000
13.980.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
14.200.000
14.600.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
14.460.000
14.760.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.460.000
14.760.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.460.000
14.760.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
14.150.000
14.650.000
đồng/chỉ
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.460.000
14.760.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.460.000
14.762.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.410.000
14.710.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
14.160.000
14.610.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.360.000
14.760.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.360.000
14.760.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.360.000
14.760.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
14.160.000
14.660.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Kim Gia Bảo 24K
14.360.000
14.760.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
14.260.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
14.160.000
14.660.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
14.460.000
14.760.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.460.000
14.760.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.460.000
14.760.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.460.000
14.760.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
14.140.000
14.640.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
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