Vàng 9999 có hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%. Loại vàng này nổi bật với màu vàng đậm đặc trưng cùng độ sáng bóng tự nhiên.
Tuy nhiên, chính đặc tính ít pha lẫn kim loại khác khiến vàng 9999 khá mềm, dễ bị biến dạng hoặc trầy xước khi chịu tác động mạnh. Trên thị trường, vàng 9999 thường chế tác dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn hoặc những sản phẩm trang sức có kiểu dáng đơn giản.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 21/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Theo khảo sát lúc 7h sáng 21/9, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 14,36 - 14,76 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), không đổi so với cuối tuần qua.
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch tại mức 14,16 - 14,66 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với cuối tuần qua.
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h ngày 21/9/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.360.000
14.760.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.360.000
14.760.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.360.000
14.760.000
đồng/chỉ
Vàng hệ thống
14.000.000
Liên hệ
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99
14.160.000
14.660.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9
14.140.000
14.640.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu
13.680.000
Liên hệ
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 21/9/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.360.000
14.760.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.360.000
14.760.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
14.160.000
14.660.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.460.000
14.760.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.410.000
14.710.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC
14.460.000
14.760.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.400.000
14.800.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
14.460.000
14.760.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.460.000
14.760.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
14.150.000
14.650.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.460.000
14.760.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.460.000
14.760.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.460.000
14.760.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
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