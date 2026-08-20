(VTC News) -

Vàng 9999 có hàm lượng vàng nguyên chất đạt 99,99%, còn được biết đến với các tên gọi như vàng ta, vàng ròng hay vàng 24K. Do tỷ lệ tạp chất chỉ khoảng 0,01%, vàng 9999 có màu vàng sáng đặc trưng và độ bóng cao. Tuy nhiên, vàng 9999 có tính mềm, dễ trầy xước hoặc móp méo khi chịu lực tác động mạnh. Trên thị trường, vàng 9999 chủ yếu được sản xuất dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 20/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 8h sáng nay 20/8, giá vàng miếng tại SJC niêm yết ở mức 13,97 - 14,27 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 160.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều mua - bán so với cùng thời điểm sáng qua. Chênh lệch giữa giá mua - bán duy trì ở mức 300.000 đồng/chỉ.

Vàng miếng 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ niêm yết ở mức 13,92 - 14,22 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 160.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều mua - bán so với cùng thời điểm sáng qua.

Bảng giá vàng 9999 tại SJC, cập nhật đến 8h ngày 20/8/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.970.000 14.270.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.970.000 14.272.000 đồng/chỉ Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 13.970.000 14.273.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.920.000 14.220.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.920.000 14.230.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.620.000 14.107.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 8h ngày 20/8/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.970.000 14.270.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.970.000 14.272.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.920.000 14.220.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.920.000 14.230.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.620.000 14.107.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.120.000 14.520.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.100.000 14.510.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.100.000 14.510.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.900.000 14.400.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.020.000 14.410.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.020.000 14.410.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.020.000 14.410.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.810.000 14.310.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 13.970.000 14.270.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.970.000 14.270.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.970.000 14.270.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.700.000 14.200.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.