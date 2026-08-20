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Xuất bản ngày 20/08/2026 08:36 AM
Xuất bản ngày 20/08/2026 08:36 AM

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 20/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại SJC và nhiều thương hiệu khác hôm nay 20/8/2026.

Vàng 9999 có hàm lượng vàng nguyên chất đạt 99,99%, còn được biết đến với các tên gọi như vàng ta, vàng ròng hay vàng 24K. Do tỷ lệ tạp chất chỉ khoảng 0,01%, vàng 9999 có màu vàng sáng đặc trưng và độ bóng cao. Tuy nhiên, vàng 9999 có tính mềm, dễ trầy xước hoặc móp méo khi chịu lực tác động mạnh. Trên thị trường, vàng 9999 chủ yếu được sản xuất dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 20/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 8h sáng nay 20/8, giá vàng miếng tại SJC niêm yết ở mức 13,97 - 14,27 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 160.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều mua - bán so với cùng thời điểm sáng qua. Chênh lệch giữa giá mua - bán duy trì ở mức 300.000 đồng/chỉ.

Vàng miếng 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng miếng 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ niêm yết ở mức 13,92 - 14,22 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 160.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều mua - bán so với cùng thời điểm sáng qua.

Bảng giá vàng 9999 tại SJC, cập nhật đến 8h ngày 20/8/2026

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.970.000

14.270.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.970.000

14.272.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ

13.970.000

14.273.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.920.000

14.220.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.920.000

14.230.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.620.000

14.107.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 8h ngày 20/8/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.970.000

14.270.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.970.000

14.272.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.920.000

14.220.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.920.000

14.230.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.620.000

14.107.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.120.000

14.520.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.100.000

14.510.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.100.000

14.510.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.900.000

14.400.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.020.000

14.410.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.020.000

14.410.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.020.000

14.410.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.810.000

14.310.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

13.970.000

14.270.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.970.000

14.270.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.970.000

14.270.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.700.000

14.200.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

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