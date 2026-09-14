(VTC News) -

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất, chỉ một tỷ lệ rất nhỏ kim loại khác. Vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, bề mặt sáng bóng, không bị oxy hóa hay xỉn màu trong điều kiện không khí thông thường.

Vàng 9999 khá mềm, dễ uốn dẻo và dễ biến dạng khi chịu tác động mạnh. Do đặc tính này, vàng 9999 hiếm khi được dùng để gia công các loại trang sức cầu kỳ, đính nhiều đá quý. Thay vào đó, vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn tròn trơn.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 14/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 7h ngày 14/9/2026, giá vàng miếng SJC 1L, 10L, 1KG niêm yết ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng tại SJC, cập nhật lúc 7h ngày 14/9/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.300.000 14.602.000 đồng/chỉ Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 14.300.000 14.603.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.250.000 14.550.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.250.000 14.560.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 14.000.000 14.450.000 đồng/chỉ Nữ trang 99% 13.606.900 14.306.900 đồng/chỉ Nữ trang 75% 9.873.600 10.853.600 đồng/chỉ Nữ trang 68% 8.862.000 9.842.000 đồng/chỉ Nữ trang 61% 7.850.400 8.830.400 đồng/chỉ Nữ trang 58,3% 7.460.200 8.440.200 đồng/chỉ Nữ trang 41,7% 5.061.300 6.041.300 đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại SJC với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 14/9/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.250.000 14.550.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 14.000.000 14.450.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.050.000 14.550.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.300.000 14.640.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.300.000 14.640.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.