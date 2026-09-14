Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất, chỉ một tỷ lệ rất nhỏ kim loại khác. Vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, bề mặt sáng bóng, không bị oxy hóa hay xỉn màu trong điều kiện không khí thông thường.
Vàng 9999 khá mềm, dễ uốn dẻo và dễ biến dạng khi chịu tác động mạnh. Do đặc tính này, vàng 9999 hiếm khi được dùng để gia công các loại trang sức cầu kỳ, đính nhiều đá quý. Thay vào đó, vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn tròn trơn.
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 14/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Theo khảo sát lúc 7h ngày 14/9/2026, giá vàng miếng SJC 1L, 10L, 1KG niêm yết ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng tại SJC, cập nhật lúc 7h ngày 14/9/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.300.000
14.600.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.300.000
14.602.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
14.300.000
14.603.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.250.000
14.550.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.250.000
14.560.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
14.000.000
14.450.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99%
13.606.900
14.306.900
đồng/chỉ
Nữ trang 75%
9.873.600
10.853.600
đồng/chỉ
Nữ trang 68%
8.862.000
9.842.000
đồng/chỉ
Nữ trang 61%
7.850.400
8.830.400
đồng/chỉ
Nữ trang 58,3%
7.460.200
8.440.200
đồng/chỉ
|Nữ trang 41,7%
5.061.300
6.041.300
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại SJC với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 14/9/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.300.000
14.600.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.250.000
14.550.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
14.000.000
14.450.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.300.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.300.000
14.700.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC
14.300.000
14.600.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.300.000
14.700.000
đồng/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
14.300.000
14.600.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.300.000
14.600.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
14.050.000
14.550.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.300.000
14.600.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.300.000
14.640.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.300.000
14.640.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
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