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Vàng 9999 là gì?

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất, chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ tạp chất. Vàng 9999 có màu vàng đậm, sáng bóng đặc trưng và giá trị cao.

Đặc tính nổi bật của vàng 9999 là khá mềm, dễ bị trầy xước, móp hoặc biến dạng nếu chịu tác động mạnh. Vì vậy, vàng 9999 thường được sử dụng để sản xuất vàng miếng, vàng nhẫn trơn và các sản phẩm tích trữ, đầu tư hơn là những món trang sức thiết kế cầu kỳ.

Khi mua vàng 9999, người tiêu dùng nên kiểm tra tuổi vàng, trọng lượng, thương hiệu, hóa đơn và các thông tin được khắc trên sản phẩm.

Vàng nhẫn tròn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 28/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng nay (28/8), giá vàng miếng SJC 999.9 tại PNJ được niêm yết ở mức 14,7 - 15 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 30.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Nhẫn trơn PNJ 999.9 giao dịch ở mức 14,64 - 14,99 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 80.000 đồng/chỉ (mua vào) và giảm 30.000 đồng/chỉ (bán ra) so với cùng thời điểm sáng qua.

Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật đến 7h ngày 28/8/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 999.9 14.700.000 15.000.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.640.000 14.990.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.640.000 14.990.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.390.000 14.890.000 đồng/chỉ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 14.640.000 14.990.000 đồng/chỉ Vàng PNJ - Phượng Hoàng 14.640.000 14.990.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999 14.375.000 14.875.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 14.151.000 14.771.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 14.121.000 14.741.000 đồng/chỉ Vàng 916 (22K) 13.019.000 13.639.000 đồng/chỉ Vàng 750 (18K) 10.178.000 11.168.000 đồng/chỉ Vàng 680 (16.3K) 9.135.000 10.125.000 đồng/chỉ Vàng 650 (15.6K) 8.689.000 9.679.000 đồng/chỉ Vàng 610 (14.6K) 8.093.000 9.083.000 đồng/chỉ Vàng 585 (14K) 7.721.000 8.711.000 đồng/chỉ Vàng 416 (10K) 5.204.000 6.194.000 đồng/chỉ Vàng 375 (9K) 4.594.000 5.584.000 đồng/chỉ Vàng 333 (8K) 3.968.000 4.958.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn

Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng ngày 28/8/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.700.000 15.000.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.640.000 14.990.000 đồng/chỉ

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.700.000 15.000.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.650.000 14.950.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.700.000 15.000.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.800.000 15.200.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.800.000 15.200.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.800.000 15.200.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 14.600.000 15.100.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 14.700.000 15.000.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.700.000 15.000.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.700.000 15.000.000 đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.