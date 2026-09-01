Đặc điểm của vàng 9999
Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất và chỉ có một lượng tạp chất rất nhỏ. Vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, độ sáng bóng và ít bị oxy hóa trong điều kiện thông thường.
Tuy nhiên, do hàm lượng vàng nguyên chất lớn nên vàng 9999 khá mềm, dễ trầy xước, móp méo hoặc biến dạng khi chịu tác động mạnh. Vì vậy, vàng 9999 thường được sử dụng để sản xuất vàng miếng, vàng nhẫn trơn và các sản phẩm tích trữ, thay vì những món trang sức có thiết kế cầu kỳ.
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 1/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 6h30 sáng nay (1/9), giá vàng miếng SJC 999.9 tại PNJ được niêm yết ở mức 14,57 - 14,87 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với hôm qua.
Nhẫn trơn PNJ 999.9 cũng giao dịch ở mức 14,57 - 14,87 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật đến 6h30 ngày 1/9/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC 999.9
14.570.000
14.870.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.570.000
14.870.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.570.000
14.870.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
14.300.000
14.800.000
đồng/chỉ
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
14.570.000
14.870.000
đồng/chỉ
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
14.570.000
14.870.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999
14.285.000
14.785.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9920
14.062.000
14.682.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99
14.032.000
14.652.000
đồng/chỉ
Vàng 916 (22K)
12.937.000
13.557.000
đồng/chỉ
Vàng 750 (18K)
10.110.000
11.100.000
đồng/chỉ
Vàng 680 (16.3K)
9.074.000
10.064.000
đồng/chỉ
Vàng 650 (15.6K)
8.630.000
9.620.000
đồng/chỉ
Vàng 610 (14.6K)
8.038.000
9.028.000
đồng/chỉ
Vàng 585 (14K)
7.668.000
8.658.000
đồng/chỉ
Vàng 416 (10K)
5.167.000
6.157.000
đồng/chỉ
Vàng 375 (9K)
4.560.000
5.550.000
đồng/chỉ
Vàng 333 (8K)
3.938.000
4.928.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn
Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 6h30 sáng 1/9/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
14.570.000
14.870.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.570.000
14.870.000
đồng/chỉ
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.570.000
14.870.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.520.000
14.820.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng miếng SJC
14.570.000
14.870.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.520.000
14.920.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.590.000
14.990.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.590.000
14.990.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
14.390.000
14.890.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.540.000
14.870.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.540.000
14.840.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.540.000
14.840.000
đồng/chỉ
Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
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