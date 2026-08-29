Vàng 9999 có hàm lượng nguyên chất cao với tỷ lệ vàng đạt 99,99%, tạp chất chỉ chiếm một lượng rất nhỏ. Vàng 9999 thường có sắc vàng đậm, độ bóng tự nhiên.
Do chứa rất ít kim loại khác nên vàng 9999 mềm, dễ bị trầy xước hoặc móp méo nếu chịu lực tác động lớn. Vì vậy, vàng 9999 thường được sản xuất vàng miếng, nhẫn trơn hoặc các sản phẩm có thiết kế đơn giản.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 29/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h30 ngày 29/8, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 14,72 - 15,12 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giảm 80.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch tại mức 14,55 - 15,05 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h30 ngày 29/8/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.720.000
15.120.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.720.000
15.120.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.720.000
15.120.000
đồng/chỉ
Vàng hệ thống
14.200.000
Liên hệ
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC
14.720.000
15.020.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99
14.550.000
15.050.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9
14.530.000
15.030.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu
14.100.000
Liên hệ
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn
Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h30 sáng ngày 29/8/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
|Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.720.000
15.120.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.720.000
15.120.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
14.550.000
15.050.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
14.720.000
15.020.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.720.000
15.020.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.720.000
15.020.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.670.000
14.970.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng miếng SJC
14.720.000
15.020.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.770.000
15.170.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.720.000
15.020.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.720.000
15.020.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.720.000
15.020.000
đồng/chỉ
Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
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