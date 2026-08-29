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Xuất bản ngày 29/08/2026 07:50 AM
Xuất bản ngày 29/08/2026 07:50 AM

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 29/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Linh Nga
Linh Nga
(VTC News) -

Cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu lớn trên thị trường hôm nay 29/8/2026.

Vàng 9999 có hàm lượng nguyên chất cao với tỷ lệ vàng đạt 99,99%, tạp chất chỉ chiếm một lượng rất nhỏ. Vàng 9999 thường có sắc vàng đậm, độ bóng tự nhiên.

Do chứa rất ít kim loại khác nên vàng 9999 mềm, dễ bị trầy xước hoặc móp méo nếu chịu lực tác động lớn. Vì vậy, vàng 9999 thường được sản xuất vàng miếng, nhẫn trơn hoặc các sản phẩm có thiết kế đơn giản.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 29/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h30 ngày 29/8, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 14,72 - 15,12 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giảm 80.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Vàng Rồng Thăng Long 999.9. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng Rồng Thăng Long 999.9. (Ảnh minh họa: AI)

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch tại mức 14,55 - 15,05 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h30 ngày 29/8/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.720.000

15.120.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.720.000

15.120.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.720.000

15.120.000

đồng/chỉ

Vàng hệ thống

14.200.000

Liên hệ

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC

14.720.000

15.020.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99

14.550.000

15.050.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9

14.530.000

15.030.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu

14.100.000

Liên hệ

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h30 sáng ngày 29/8/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.720.000

15.120.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.720.000

15.120.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

14.550.000

15.050.000

đồng/chỉ


PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.720.000

15.020.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.720.000

15.020.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.720.000

15.020.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.670.000

14.970.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.720.000

15.020.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.770.000

15.170.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.720.000

15.020.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.720.000

15.020.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.720.000

15.020.000

đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

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