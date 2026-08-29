(VTC News) -

Vàng 9999 có hàm lượng nguyên chất cao với tỷ lệ vàng đạt 99,99%, tạp chất chỉ chiếm một lượng rất nhỏ. Vàng 9999 thường có sắc vàng đậm, độ bóng tự nhiên.

Do chứa rất ít kim loại khác nên vàng 9999 mềm, dễ bị trầy xước hoặc móp méo nếu chịu lực tác động lớn. Vì vậy, vàng 9999 thường được sản xuất vàng miếng, nhẫn trơn hoặc các sản phẩm có thiết kế đơn giản.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 29/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h30 ngày 29/8, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 14,72 - 15,12 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giảm 80.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Vàng Rồng Thăng Long 999.9. (Ảnh minh họa: AI)

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch tại mức 14,55 - 15,05 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h30 ngày 29/8/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.720.000 15.120.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.720.000 15.120.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.720.000 15.120.000 đồng/chỉ Vàng hệ thống 14.200.000 Liên hệ đồng/chỉ Vàng miếng SJC 14.720.000 15.020.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99 14.550.000 15.050.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9 14.530.000 15.030.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 14.100.000 Liên hệ đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h30 sáng ngày 29/8/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.720.000 15.120.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.720.000 15.120.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 14.550.000 15.050.000 đồng/chỉ

PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.720.000 15.020.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.720.000 15.020.000 đồng/chỉ

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.720.000 15.020.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.670.000 14.970.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.720.000 15.020.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.770.000 15.170.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 14.720.000 15.020.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.720.000 15.020.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.720.000 15.020.000 đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.