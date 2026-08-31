(VTC News) -

Vàng 9999 là gì?

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất, chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ tạp chất. Vàng 9999 còn được gọi là vàng 24K, vàng bốn số 9, vàng ta hoặc vàng ròng.

Loại vàng này có màu vàng đậm đặc trưng, độ sáng cao nhưng tương đối mềm, dễ trầy xước và biến dạng nếu chịu tác động mạnh.

Do hàm lượng vàng nguyên chất lớn, vàng 9999 thường được sử dụng để sản xuất vàng miếng, vàng nhẫn trơn và các sản phẩm tích trữ, đầu tư hơn là những món trang sức có thiết kế cầu kỳ.

Vàng miếng SJC. (Ảnh: SJC)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 31/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hôm nay vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 5 ngày nên giá vàng tại SJC chưa có biến động mới so với kết phiên tuần trước. Cụ thể, lúc 7h30 sáng nay (31/8), vàng miếng SJC ở mức 14,57 - 14,87 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua - bán duy trì ở mức 300.000 đồng/chỉ.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ hiện ở mức 14,52 - 14,82 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua - bán cũng duy trì ở mức 300.000 đồng/chỉ.

Bảng giá vàng 9999 tại SJC, cập nhật đến 7h30 ngày 31/8/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.570.000 14.870.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.570.000 14.872.000 đồng/chỉ Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 14.570.000 14.873.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.520.000 14.820.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.520.000 14.830.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 14.270.000 14.720.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng SJC với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h30 sáng ngày 31/8/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.570.000 14.870.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.520.000 14.820.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.570.000 14.870.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.570.000 14.870.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.570.000 14.870.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.570.000 14.970.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.530.000 14.930.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.530.000 14.930.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 14.330.000 14.830.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 14.570.000 14.870.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.570.000 14.870.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.570.000 14.870.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày theo diễn biến thị trường.