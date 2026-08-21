Đặc điểm của vàng 9999
Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất, chỉ tỷ lệ rất nhỏ tạp chất kim loại khác. Vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, bề mặt sáng bóng. Do có độ tinh khiết cao nên vàng 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước, móp hoặc biến dạng nếu chịu tác động mạnh.
Vì đặc tính này, vàng 9999 thường được chế tác thành vàng miếng, nhẫn trơn, vàng trang sức đơn giản thay vì các sản phẩm có thiết kế cầu kỳ.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 21/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Tại thời điểm 7h ngày 21/8, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 được niêm yết ở mức 14,3 - 14,7 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giảm 70.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.
Trong khi đó, trang sức vàng rồng Thăng Long 9999 giảm 50.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua, còn 14,1 - 14,6 triệu đồng/chỉ (mua - bán).
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật đến 7h ngày 21/8/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.300.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.300.000
14.700.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.300.000
14.700.000
đồng/chỉ
Vàng hệ thống
13.710.000
Liên hệ
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC
14.300.000
14.600.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99
14.100.000
14.600.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9
14.080.000
14.580.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu
13.430.000
Liên hệ
đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu với thương hiệu khác
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 21/8/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
|Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.300.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.300.000
14.700.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
14.100.000
14.600.000
đồng/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
14.300.000
14.600.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.240.000
14.590.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.300.000
14.600.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.250.000
14.550.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng miếng SJC
14.300.000
14.600.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.000.000
14.700.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Kim Gia Bảo 24K
14.300.000
14.700.000
đồng/chỉ
Trang sức - Nhẫn tròn BTMH
14.200.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
14.100.000
14.600.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.300.000
14.600.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.300.000
14.600.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.300.000
14.600.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
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