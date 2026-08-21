(VTC News) -

Đặc điểm của vàng 9999

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất, chỉ tỷ lệ rất nhỏ tạp chất kim loại khác. Vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, bề mặt sáng bóng. Do có độ tinh khiết cao nên vàng 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước, móp hoặc biến dạng nếu chịu tác động mạnh.

Vì đặc tính này, vàng 9999 thường được chế tác thành vàng miếng, nhẫn trơn, vàng trang sức đơn giản thay vì các sản phẩm có thiết kế cầu kỳ.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 21/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Tại thời điểm 7h ngày 21/8, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 được niêm yết ở mức 14,3 - 14,7 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giảm 70.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng rồng Thăng Long 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Trong khi đó, trang sức vàng rồng Thăng Long 9999 giảm 50.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua, còn 14,1 - 14,6 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật đến 7h ngày 21/8/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng hệ thống 13.710.000 Liên hệ đồng/chỉ Vàng miếng SJC 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99 14.100.000 14.600.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9 14.080.000 14.580.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 13.430.000 Liên hệ đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu với thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 21/8/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 14.100.000 14.600.000 đồng/chỉ

PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.240.000 14.590.000 đồng/chỉ

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.250.000 14.550.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.000.000 14.700.000 đồng/chỉ Bảo Tín Mạnh Hải Kim Gia Bảo 24K 14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ Trang sức - Nhẫn tròn BTMH 14.200.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 14.100.000 14.600.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.