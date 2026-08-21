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Xuất bản ngày 21/08/2026 07:26 AM
Xuất bản ngày 21/08/2026 07:26 AM

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 21/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu lớn hôm nay 21/8/2026.

Đặc điểm của vàng 9999

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất, chỉ tỷ lệ rất nhỏ tạp chất kim loại khác. Vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, bề mặt sáng bóng. Do có độ tinh khiết cao nên vàng 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước, móp hoặc biến dạng nếu chịu tác động mạnh.

Vì đặc tính này, vàng 9999 thường được chế tác thành vàng miếng, nhẫn trơn, vàng trang sức đơn giản thay vì các sản phẩm có thiết kế cầu kỳ.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 21/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Tại thời điểm 7h ngày 21/8, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 được niêm yết ở mức 14,3 - 14,7 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giảm 70.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng rồng Thăng Long 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng rồng Thăng Long 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Trong khi đó, trang sức vàng rồng Thăng Long 9999 giảm 50.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua, còn 14,1 - 14,6 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật đến 7h ngày 21/8/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.300.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.300.000

14.700.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.300.000

14.700.000

đồng/chỉ

Vàng hệ thống

13.710.000

Liên hệ

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99

14.100.000

14.600.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9

14.080.000

14.580.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu

13.430.000

Liên hệ

đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu với thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 21/8/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.300.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.300.000

14.700.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

14.100.000

14.600.000

đồng/chỉ


PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.240.000

14.590.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.250.000

14.550.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.000.000

14.700.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải

Kim Gia Bảo 24K

14.300.000

14.700.000

đồng/chỉ

Trang sức - Nhẫn tròn BTMH

14.200.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

14.100.000

14.600.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

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