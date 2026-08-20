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Xuất bản ngày 20/08/2026 10:24 AM
Xuất bản ngày 20/08/2026 10:24 AM

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 20/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu hôm nay 20/8/2026 được điều chỉnh tăng mạnh so với kết phiên hôm qua.

Vàng 9999 thuộc nhóm vàng có độ tinh khiết cao nhất trên thị trường, với hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%, trong khi tỷ lệ kim loại khác chỉ chiếm khoảng 0,01%. Loại vàng này có màu vàng đặc trưng, bề mặt sáng và giá trị kinh tế cao.

Do chứa hàm lượng vàng nguyên chất lớn nên vàng 9999 có đặc tính khá mềm, dễ uốn. Vì vậy, loại vàng này thường được sản xuất dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn hoặc các sản phẩm tích trữ, thay vì những mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 20/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 9h15 sáng nay 20/8, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 được niêm yết ở mức 14,37 - 14,77 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 350.000 đồng/chỉ (mua vào) và tăng 360.000 đồng/chỉ (bán ra) so với kết phiên hôm qua.

Tương tự, các loại vàng 9999 khác tại Bảo Tín Minh Châu cũng được điều chỉnh tăng hơn 300.000 đồng/chỉ so với kết phiên hôm qua.

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật đến 9h30 ngày 20/8/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.370.00014.770.000đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.370.00014.770.000đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.370.00014.770.000đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.170.00014.670.000đồng/chỉ
Vàng hệ thống 13.780.000Liên hệđồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9 14.150.00014.650.000đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu13.500.000Liên hệđồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật lúc 9h30 ngày 20/8/2026

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.350.000

14.650.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.350.000

14.652.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.300.000

14.610.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

14.000.000

14.450.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.350.000

14.650.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.290.000

14.640.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.290.000

14.640.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

14.040.000

14.540.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.350.000

14.650.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.350.000

14.750.000

đồng/chỉ

Nguyên Liệu 99.99

13.950.000

14.150.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

14.200.000

14.700.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.370.000

14.770.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.370.000

14.770.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.370.000

14.770.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

14.170.000

14.670.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Kim Gia Bảo Gift 24K (99.99)

14.850.000

15.250.000

đồng/chỉ

Kim Gia Bảo 24K (99.99)

14.350.000

14.750.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

14.250.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

14.150.000

14.650.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.350.000

14.650.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.350.000

14.650.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.350.000

14.650.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.350.000

14.650.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

14.050.000

14.550.000

đồng/chỉ

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

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