(VTC News) -

Vàng 9999 thuộc nhóm vàng có độ tinh khiết cao nhất trên thị trường, với hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%, trong khi tỷ lệ kim loại khác chỉ chiếm khoảng 0,01%. Loại vàng này có màu vàng đặc trưng, bề mặt sáng và giá trị kinh tế cao.

Do chứa hàm lượng vàng nguyên chất lớn nên vàng 9999 có đặc tính khá mềm, dễ uốn. Vì vậy, loại vàng này thường được sản xuất dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn hoặc các sản phẩm tích trữ, thay vì những mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 20/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 9h15 sáng nay 20/8, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 được niêm yết ở mức 14,37 - 14,77 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 350.000 đồng/chỉ (mua vào) và tăng 360.000 đồng/chỉ (bán ra) so với kết phiên hôm qua.

Tương tự, các loại vàng 9999 khác tại Bảo Tín Minh Châu cũng được điều chỉnh tăng hơn 300.000 đồng/chỉ so với kết phiên hôm qua.

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật đến 9h30 ngày 20/8/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.370.000 14.770.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.370.000 14.770.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.370.000 14.770.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.170.000 14.670.000 đồng/chỉ Vàng hệ thống 13.780.000 Liên hệ đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9 14.150.000 14.650.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 13.500.000 Liên hệ đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật lúc 9h30 ngày 20/8/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.350.000 14.650.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.350.000 14.652.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.300.000 14.610.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 14.000.000 14.450.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.350.000 14.650.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.290.000 14.640.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.290.000 14.640.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.040.000 14.540.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.350.000 14.650.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.350.000 14.750.000 đồng/chỉ Nguyên Liệu 99.99 13.950.000 14.150.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 14.200.000 14.700.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.370.000 14.770.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.370.000 14.770.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.370.000 14.770.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.170.000 14.670.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Kim Gia Bảo Gift 24K (99.99) 14.850.000 15.250.000 đồng/chỉ Kim Gia Bảo 24K (99.99) 14.350.000 14.750.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.250.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 14.150.000 14.650.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.350.000 14.650.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 14.350.000 14.650.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.350.000 14.650.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.350.000 14.650.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 14.050.000 14.550.000 đồng/chỉ

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.