Gia Lai quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ, chuẩn bị lễ truy điệu 18 liệt sĩ

(VTC News) -

Ngày 14/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thông tin về những kết quả mới nhất trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn và việc hoàn tất công tác chuẩn bị lễ cầu siêu, truy điệu, an táng 18 liệt sĩ tại xã Ia Boòng.

Tìm thấy thêm 2 hài cốt liệt sĩ từ nguồn tin của người dân

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, trong ngày 13/11, Đội K52 (Phòng Chính trị) phối hợp với các đơn vị chức năng đã cất bốc thành công 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom và xã Cát Tiến.

Đội K52 cùng các lực lượng chức năng địa phương tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo nguồn tin từ người dân cung cấp.

Dựa trên thông tin từ ông Siu Bích (sinh năm 1952, trú tại làng Bi, xã Ia Dom) rằng khu vực ông ở có nhiều nấm mộ đất nghi là nơi chôn cất bộ đội, Đội K52 cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức khảo sát, tìm kiếm từ ngày 5/10 đến nay và đã quy tập được tổng cộng 25 hài cốt liệt sĩ.

Riêng trong ngày 13/11, đơn vị tìm thấy hài cốt liệt sĩ thứ 25 tại làng Bi. Hài cốt chủ yếu còn răng và một số mảnh xương vụn, đi kèm các di vật gồm mảnh tăng, mảnh bom và nhiều đinh rỉ sét dài khoảng 5 cm.

Tại xã Cát Tiến, từ manh mối của ông Huỳnh Sáu (sinh năm 1970, trú tại thôn Thái Phi) về việc từng phát hiện một bộ hài cốt trong hang đá Hòn Vọng Phu khi đi săn năm 2011 và đưa về an táng tại gò cây Gáo (chân núi Bà), đội K52 triển khai xác minh, khảo sát.

Đến 14h ngày 13/11, đơn vị đã quy tập được hài cốt này vẫn còn xương ống chân, ống tay, xương sọ, xương hàm và răng. Kèm theo đó là nhiều di vật của bộ đội như tăng, gương tròn, lọ dầu gió, cúc áo, bật lửa đá và muỗng nhựa.

Hiện danh tính của cả hai liệt sĩ trên vẫn chưa được xác định. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu sinh phẩm (răng còn chân răng) để giám định ADN.

Chuẩn bị lễ truy điệu và an táng 18 liệt sĩ

Song song với công tác tìm kiếm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cùng các cơ quan, địa phương đang hoàn thiện các khâu chuẩn bị cho lễ tri ân các liệt sĩ vừa được tìm thấy hài cốt tại xã Ia Boòng.

Gia Lai chuẩn bị cho lễ tri ân 18 liệt sĩ được tìm thấy tại xã Ia Boòng.

Theo thống kê, từ ngày 26/7 - 24/9, thông qua việc rà soát dữ liệu kết luận địa bàn, bản đồ tìm kiếm cùng thông tin của người dân làng Sơr (làng Gà cũ, xã Ia Boòng), Đội K52 đã tìm kiếm, cất bốc được 18 hài cốt liệt sĩ theo đúng quy trình, đồng thời thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ giám định danh tính.

Đến nay, phương án phối hợp, luyện tập nghi thức, bàn giao và di chuyển hài cốt đã được các đơn vị thống nhất nhằm bảo đảm buổi lễ diễn ra trang nghiêm, chu đáo và phù hợp với phong tục địa phương.

Theo lịch trình, 16h ngày 16/11, lễ cầu siêu sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa xã Ia Boòng; 9h ngày 17/11 tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông.