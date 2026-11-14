Cận cảnh cỗ máy 33 tấn trên công trường tàu điện nhẹ ở Phú Quốc

(VTC News) -

Cận cảnh cỗ máy 33 tấn trên công trình tàu điện nhẹ ở Phú Quốc.

Những ngày giữa tháng 11/2026, trên công trường tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc xuất hiện cỗ máy hàn ray nặng 33 tấn và hệ thống cần thủy lực kết nối đầu hàn chuyên dụng. Dọc đường ray, các kỹ sư, công nhân tất bật căn chỉnh, chuẩn bị những mối nối.

Được đặt trên hệ thống goòng, cỗ máy có thể di chuyển và hàn nối trực tiếp các thanh ray ngay tại công trường, thay vì đưa về xưởng. Công nghệ tự động giúp rút ngắn thời gian hàn mỗi mối xuống còn 3 - 4 phút, góp phần tăng tốc tuyến tàu điện phục vụ APEC 2027.

Thiết bị hàn ray tự động 33 tấn góp phần tăng tốc tuyến LRT phục vụ APEC 2027.

Theo ông Nguyễn Huy Thanh, đại diện nhà thầu thi công hàn ray, đây là lần đầu đơn vị đưa thiết bị hàn ray tự động di động vào sử dụng trên tuyến LRT Phú Quốc, đánh dấu bước tiến trong việc ứng dụng công nghệ và làm chủ thiết bị của đội ngũ thợ Việt.

Cũng theo ông Thanh, thiết bị được nhập khẩu từ một nhà sản xuất thuộc Top 5 thế giới về cung cấp thiết bị, công nghệ thi công đường sắt trên thế giới.

Sự xuất hiện của thiết bị đánh dấu bước chuyển từ lắp đặt sang hàn nối, từng bước hoàn thiện đường ray trên một trong những công trình giao thông trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Thiết bị hàn ray tự động được nhập khẩu từ nhà sản xuất hàng đầu thế giới.

Tuyến LRT Phú Quốc dài 17,59 km, kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng khu vực Nam đảo.

Dự án có 6 nhà ga, tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT). Trong đó, vốn nhà nước chiếm 70%, nhà đầu tư Tập đoàn Sun Group đóng góp 30%.

Điểm khác biệt của cỗ máy nằm ở khả năng tự động hóa quá trình hàn, rút ngắn thời gian xử lý từng mối nối và cho phép thi công liên tục trên tuyến.

Theo ông Thanh, trong điều kiện mặt bằng thuận lợi, thiết bị có thể hàn 250 - 300 m ray đơn mỗi ngày, tương đương hơn 20 mối nối. Riêng thao tác hàn tự động chỉ mất khoảng 3 - 4 phút mỗi mối.

Thao tác hàn ray tự động chỉ mất khoảng 3 - 4 phút mỗi mối, năng suất gấp 3 - 4 lần.

Trước đây, với phương pháp hàn nhiệt nhôm, một tổ 6 - 8 công nhân thường chỉ thực hiện được 4 - 6 mối hàn mỗi ngày, tối đa khoảng 8 mối trong điều kiện thuận lợi.

Với thiết bị mới, năng suất theo đánh giá của nhà thầu có thể tăng gấp 3 - 4 lần. Tổ trực tiếp vận hành máy chỉ cần tối thiểu ba người, chưa tính lực lượng chuẩn bị và dịch chuyển ray.

Máy sử dụng công nghệ hàn chảy giáp mép bằng điện. Hai đầu thanh ray được gia nhiệt và ép nối bằng hệ thống chuyên dụng, với các thông số kỹ thuật thiết lập phù hợp từng loại ray.

Tuy nhiên, tốc độ hàn nhanh không đồng nghĩa toàn bộ quy trình chỉ diễn ra trong vài phút. Trước mỗi mối nối, công nhân phải chuẩn bị, căn chỉnh đầu ray và kiểm tra các điều kiện kỹ thuật. Sau khi hàn, mối nối tiếp tục được mài hoàn thiện.

Hơn 11 km ray trên tuyến đường đôi LRT Phú Quốc đã hoàn thiện việc lắp đặt.

Thiết bị có hai chế độ điều khiển. Khi di chuyển quãng đường dài, người vận hành ngồi trong cabin, quan sát qua hệ thống camera. Với khoảng dịch chuyển ngắn, công nhân sử dụng bộ điều khiển cầm tay ngay tại hiện trường.

Đáng chú ý, toàn bộ đội ngũ vận hành là công nhân Việt Nam từng tham gia các dự án đường sắt tại Myanmar, được tập huấn nâng cao trước khi về Phú Quốc.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại trong sự kiện quốc tế, tuyến LRT còn được kỳ vọng hình thành trục vận tải công cộng kết nối sân bay với các khu du lịch, dịch vụ và đô thị phía Nam Phú Quốc, góp phần giảm áp lực giao thông đường bộ.