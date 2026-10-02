Quy tập hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quý trong vườn nhà dân tại Gia Lai

(VTC News) -

Sáng 2/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (Bộ CHQS) tỉnh Gia Lai thông tin, Đội K52 và Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy Phước Đông tổ chức lực lượng tìm kiếm và quy tập thành công 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Bình Thành vào chiều 1/10 trước đó.

Hài cố liệt sĩ tìm thấy trong vườn nhà dân xã Tuy Phước Đông được Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đưa về nơi thò cúng chu đáo. (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Theo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, nguồn tin giá trị này có được từ ông Trần Văn Thọ (SN 1954, trú tại thôn Bình Thành, xã Tuy Phước Đông).

Theo ông Thọ, vào năm 1976, trong quá trình đào mương dẫn nước trong vườn nhà, ông từng phát hiện một số đoạn xương kèm di vật nghi là hài cốt liệt sĩ. Thời điểm đó, ông đã chủ động lấp lại.

Sau 50 năm, nhận thấy Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, ông Thọ đã nhanh chóng trình báo và chỉ dẫn vị trí chính xác cho lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Đội K52 đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy Phước Đông khẩn trương xác minh và triển khai phương án tìm kiếm.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ gồm nhiều phần xương và răng.

Đáng chú ý, các di vật thu giữ được tại hiện trường gồm có: 1 đôi bông tai bằng vàng; 1 chiếc dép cao su; 1 lọ thuốc insulin và 2 ống thuốc; 1 chiếc gương hình tròn. Ngoài ra lực lượng chức năng còn thu thập thêm một số mảnh vải quần áo màu xanh đen.

Hiện tại, hài cốt liệt sĩ đã được đưa về nơi thờ cúng chu đáo. Lực lượng chức năng đang tiếp tục thu thập thông tin, xác minh danh tính để hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định.

Lực lượng chức năng Gia Lai tổ chức khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong vườn nhà ông Trần Văn Thọ theo thông tin có được từ 50 năm trước. (Ảnh: Hồng Thắm)

Tính đến hiện tại, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã tìm kiếm và quy tập thành công hơn 1.500 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia kể từ khi thành lập năm 2001, cùng hàng trăm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Riêng trong mùa khô 2025 - 2026, đơn vị đã hồi hương 18 hài cốt liệt sĩ từ đất bạn, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm trong nước qua các đợt cao điểm trong tháng 9 và 10/2026.