Đà Nẵng an táng 8 hài cốt liệt sĩ được quy tập từ nguồn tin báo của người dân

(VTC News) -

Ngày 12/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An (xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng), cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ. Đây là những hài cốt liệt sĩ được quy tập trên địa bàn xã trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Lễ truy điệu 8 hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Quang Cường)

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau lễ truy điệu, 8 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An.

Trước đó, từ nguồn tin do người dân cung cấp, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Sơn phối hợp với các ban, ngành và các thôn gặp gỡ nhân chứng, đối chiếu tài liệu, khảo sát thực địa.

Từ ngày 26/10 đến 4/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 xã tổ chức tìm kiếm, cất bốc 8 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 5 hài cốt được tìm thấy tại hầm trú ẩn Bà Hội, thôn Thuận Long. 3 hài cốt còn lại được quy tập từ những phần mộ mà người dân địa phương đã gìn giữ, chăm nom nhiều năm.

Các di vật được tìm thấy cùng với 5 hài cốt liệt sĩ tại hầm trú ẩn Bà Hội. (Ảnh: Quang Cường)

Tại hầm trú ẩn Bà Hội, ngoài 5 hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật như võng dù, xẻng bộ binh, tấm tăng che mưa và một chiếc bông tai khắc chữ “NT”.

Trong đợt quy tập này, các lực lượng thu được 4 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh thông tin để xác định danh tính liệt sĩ và sớm báo tin cho thân nhân.