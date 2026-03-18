Giá dầu hôm nay 18/3: Tăng trở lại

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng trở lại khi các cuộc tấn công mới của Iran vào Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) làm gia tăng lo ngại về nguồn cung toàn cầu xấu đi, nếu cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran không sớm được giải quyết.

Căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù giá dầu chưa quay lại mức tăng vọt gần 120 USD/thùng như đầu tháng 3 nhưng các cuộc tấn công của Iran vào cơ sở dầu khí của UAE, cùng với tình trạng gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến huyết mạch vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới - đang khiến giới giao dịch lo ngại về sự suy giảm nguồn cung trong dài hạn, có thể giữ giá dầu ở mức cao.

Chuyên gia phân tích thị trường Tony Sycamore của IG cho biết trong một báo cáo rằng, rủi ro vẫn rất lớn khi tình hình có thể leo thang trở lại.

Iran đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào UAE trong ngày 17/3, khiến hoạt động bốc xếp dầu tại cảng Fujairah của UAE bị đình trệ. Fujairah, nằm ngoài eo biển Hormuz, là điểm xuất khẩu khoảng 1 triệu thùng dầu Murban chủ lực của UAE mỗi ngày, tương đương khoảng 1% nhu cầu dầu toàn cầu.

Ngoài ra, một số đồng minh của Mỹ đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai về việc điều tàu chiến hộ tống các tàu thương mại qua eo biển Hormuz, điều này vấp phải chỉ trích từ Tổng thống Mỹ, ông đã cáo buộc các đối tác phương Tây “vô ơn” sau nhiều thập kỷ được hỗ trợ.

Ngày 17/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ không tham gia các hoạt động nhằm mở lại eo biển Hormuz và chỉ tham gia một liên minh có thể đảm bảo tự do hàng hải sau khi xung đột kết thúc.

Theo chia sẻ của Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett với CNBC, các tàu chở dầu đang bắt đầu đi qua eo biển Hormuz nhưng với số lượng rất ít. Ông cũng nhấn mạnh rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump dự đoán xung đột với Iran sẽ chỉ kéo dài vài tuần, không phải vài tháng. Trước đó, vào thứ Hai, giá dầu Brent giảm 2,8% và dầu WTI giảm 5,3% sau khi một số tàu đã có thể đi qua tuyến đường quan trọng này.

“Dù việc này giúp giảm bớt lo ngại về việc nguồn cung dầu Trung Đông bị gián đoạn ngay lập tức, nhưng các nhà giao dịch vẫn cho rằng tình hình sẽ còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian tới”, Ngân hàng đầu tư Cavendish nhận định trong một báo cáo.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành tối 14/3, giá xăng dầu giữ nguyên mức của kỳ trước. Giá xăng RON95 là 25.570 đồng/lít; Giá xăng E10 là 24.060 đồng/lít; giá xăng E5 RON92 là 22.500 đồng/lít; Giá dầu diesel 0.05S là 27.020 đồng/lít; Giá dầu hỏa là 26.930 đồng/lít; Giá dầu mazut là 18.660 đồng/kg.

Để ổn định thị trường xăng dầu, tránh tác động đến kinh tế xã hội, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, đối với xăng sinh học là 4.000 đồng/lít; xăng không chì 4.000 đồng/lít; dầu diesel 5.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít; dầu mazut 4.000 đồng/kg.