Giá bạc hôm nay 14/9: Đồng loạt giảm

(VTC News) -

Giá bạc trong nước hôm nay 14/9

Trong phiên giao dịch sáng nay 14/9, giá bạc miếng và bạc thỏi đều được hầu hết các doanh nghiệp lớn điều chỉnh theo xu hướng giảm.

Cụ thể, lúc 9h43 sáng nay (14/9), giá bạc miếng của Phú Quý được niêm yết ở mức 2,202 - 2,270 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt cuối tuần qua.

Giá bạc thỏi tại Phú Quý giao dịch ở mức 58,719 - 60,533 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 27.000 đồng/kg (mua vào) và giảm 26.000 đồng/kg (bán ra) so với kết phiên giao dịch tuần qua.

(Ảnh minh họa)

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 2024 Ancarat 999 (1 lượng) của Công ty CP Kim loại quý Ancarat giao dịch mức 2,168 - 2,233 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 12.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên cuối tuần trước.

Giá bạc thỏi 2025 Ancarat 999 (1kg) tại Ancarat niêm yết ở ngưỡng 57,276 - 59,046 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 310.000 đồng/kg (mua vào) và giảm 320.000 đồng/kg (bán ra) so với kết phiên cuối tuần trước.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, giá bạc 999 (1 lượng) niêm yết ở mức 2,223 - 2,323 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 17.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới hôm nay

Trên thị trường quốc tế, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này, giá bạc cũng được điều chỉnh giảm.

Lúc 10h ngày 14/9 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 63,88 USD/ounce, giảm 0,49% USD/ounce (0,77%) so với phiên trước đó.

Giá bạc thế giới chịu áp lực điều chỉnh giảm sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ làm gia tăng lo ngại Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, CPI của Mỹ trong tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Giá dầu đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 tháng vào thứ Hai sau khi Ả Rập Xê Út đóng cửa một đường ống dẫn dầu quan trọng được sử dụng để tránh eo biển Hormuz sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Cuộc khủng hoảng kéo dài ở Trung Đông đã gây ra cú sốc lạm phát cho nền kinh tế toàn cầu, củng cố triển vọng thắt chặt lãi suất.

Thị trường hiện đang dự báo khoảng 86% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản vào thứ Tư.