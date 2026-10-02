Vàng 9999 là loại vàng có hàm lượng nguyên chất cao đạt tới 99,99%, lượng tạp chất chỉ chiếm rất nhỏ. Vàng 9999 có sắc vàng đậm, độ bóng tự nhiên, dễ bị trầy xước hoặc móp méo khi chịu lực tác động lớn.
Trên thị trường, vàng 9999 chủ yếu được sản xuất dưới dạng vàng miếng, vàng nhẫn trơn hoặc các sản phẩm có thiết kế đơn giản.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 2/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 8h30 sáng 2/10/2026, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 13,98 - 14,38 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 40.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch tại mức 13,78 - 14,28 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 40.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 8h30 ngày 2/10/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.980.000
14.380.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.980.000
14.380.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
13.980.000
14.380.000
đồng/chỉ
Vàng hệ thống
14.290.000
Liên hệ
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99
13.780.000
14.280.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9
13.760.000
14.260.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu
13.340.000
Liên hệ
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường, tính đến 8h30 sáng 2/10/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.980.000
14.380.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.980.000
14.380.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
13.780.000
14.280.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.050.000
14.350.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.000.000
14.300.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC
14.050.000
14.350.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.980.000
14.380.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
14.050.000
14.350.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.050.000
14.350.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.780.000
14.280.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.030.000
14.350.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.030.000
14.330.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.030.000
14.330.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
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