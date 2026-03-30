Geely EX2 và EX5 EM-i: Nhỏ gọn hiện đại, sạc đầy pin đổ đầy xăng đi 1.800 km

Sau thời gian thăm dò thị trường và phân phối ba mẫu xe chủ đạo, nhà phân phối Tasco Auto đưa bộ đôi Geely EX2 và EX5 EM-i đến thị trường Việt Nam.

Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng dải sản phẩm và cải thiện hình ảnh của Geely, sau giai đoạn đầu chưa tạo được nhiều tiếng vang với các mẫu xe Coolray, Monjaro và EX5 thuần điện.

Theo nhận định của một số chuyên gia, cách định giá lần này của Geely được đánh giá là thực tế và "gần gũi" hơn với đại đa số khách hàng Việt Nam. Mức giá hấp dẫn này được kỳ vọng sẽ giúp tháo gỡ rào cản tâm lý đối với xe Trung Quốc, từ đó gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Bộ đôi Geely EX5 EM-i và EX2.

Geely EX2: SUV nhỏ gọn nhưng hiện đại

Geely EX2, được định vị trong phân khúc SUV đô thị hạng A, gia nhập thị trường với hai phiên bản Pro và Max, có mức giá từ 459 đến 499 triệu đồng. Mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ, cần một phương tiện nhỏ gọn, cá tính và linh hoạt để di chuyển trong đô thị.

Về thiết kế, Geely EX2 gây ấn tượng với những đường nét bo cong, mềm mại. Cả hai phiên bản đều trang bị đèn pha LED và đèn hậu LED, nhưng phiên bản Max có thêm tính năng cảm biến đèn tự động, gương chiếu hậu tích hợp sấy và chỉnh điện, cùng bộ mâm 16 inch. Trong khi đó, phiên bản Pro tiêu chuẩn chỉ sử dụng bộ mâm 15 inch.

Nội thất của Geely EX2 được thiết kế tối giản với màn hình trung tâm 14,6 inch, bảng đồng hồ điện tử 8,8 inch, ghế ngồi bọc da và ghế lái chỉnh điện (trên phiên bản Max). Xe còn được trang bị cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau, một tính năng được nhiều người Việt ưa chuộng.

Geely EX2 được trang bị bộ pin dung lượng 39,4 kWh, cho phạm vi hoạt động lên tới 395 km mỗi lần sạc. Xe sử dụng mô-tơ điện với công suất 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm.

Mặc dù có mức giá thấp, Geely EX2 vẫn sở hữu gói công nghệ an toàn ADAS với nhiều tính năng hiện đại, tuy nhiên, các tính năng này chỉ có trên phiên bản cao cấp nhất.

Video đánh giá Geely EX2.

Geely EX5 EM-i: Sạc đầy pin, đổ xăng đầy bình đi hơn 1.800 km

Trong khi Geely EX2 tập trung vào sự linh hoạt trong đô thị, Geely EX5 EM-i (PHEV - Plug-in Hybrid) lại hướng đến nhóm khách hàng cần quãng đường di chuyển dài.

Trước đó, Geely đã giới thiệu mẫu EX5 thuần điện vào tháng 7/2025 nhưng chưa tạo được dấu ấn. Việc phân phối Geely EX5 PHEV được xem là lựa chọn tối ưu hơn, tương tự như hai đối thủ đồng hương BYD Sealion 6 và Jaecoo J7 PHEV.

Tasco Auto phân phối Geely EX5 EM-i với ba phiên bản Pro, Max và Ultra, có mức giá lần lượt là 789 triệu, 909 triệu và 969 triệu đồng. So với các đối thủ cùng phân khúc, phiên bản cao cấp nhất của Geely EX5 PHEV cao hơn BYD Sealion 6 Dymanic 70 triệu đồng và ngang ngửa mức giá của Jaecoo J7 PHEV.

Geely EX5 EM-i có thiết kế tối giản, hiện đại với những đường nét mượt mà và dải đèn LED mỏng. Cả ba phiên bản đều trang bị bộ mâm 18 inch. Nội thất xe sang trọng với phối màu nâu, đen xám, nổi bật với màn hình trung tâm 15,4 inch và kính HUD 13,8 inch cho người lái.

Đặc biệt, Geely EX5 EM-i sử dụng hệ động lực Plug-in Hybrid với động cơ xăng 1.5 lít kết hợp cùng mô-tơ điện, cho tổng công suất đạt 215 mã lực và mô-men xoắn cực đại 262 Nm.

Khi đổ đầy nhiên liệu và sạc đầy pin dung lượng 18,4 kWh, mẫu xe này có thể di chuyển hơn 1.800 km, với khả năng di chuyển thuần điện đạt khoảng 228 km, theo công bố từ hãng.

Video đánh giá Geely EX5 EM-i.