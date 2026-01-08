(VTC News) -

Việc Geely công bố hệ thống hỗ trợ lái thế hệ mới mang tên G-ASD tại triển lãm CES 2026 không chỉ là một màn trình diễn công nghệ đơn thuần. Đây là cột mốc đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ từ kỷ nguyên xe tương tác môi trường sang kỷ nguyên xe có trí tuệ nhân tạo tự tiến hóa.

Điểm đáng chú ý nhất trong lần ra mắt này là sự góp mặt của Mercedes-Benz khi hãng xe Đức đã chi khoảng 192 triệu USD để sở hữu cổ phần tại đơn vị phát triển hệ thống này. Sự bắt tay giữa một biểu tượng xe sang châu Âu và gã khổng lồ xe điện Trung Quốc cho thấy các công nghệ AI tự hành đang dần trở thành mẫu số chung cho các dòng xe tương lai.

Để vận hành hệ thống G-ASD, Geely trang bị phần cứng mạnh mẽ vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc. Trong khi phiên bản G-ASD H7 sử dụng chip NVIDIA Drive Thor đạt năng lực tính toán 700 TOPS (TOPS: đơn vị đo hiệu suất tính toán của trí tuệ nhân tạo, tương đương hàng nghìn tỷ phép tính mỗi giây) thì phiên bản cao cấp H9 còn gây kinh ngạc hơn khi đạt mức 1.400 TOPS.

Hệ thống lái thông minh G-ASD giúp xe Geely có khả năng tự xử lý các tình huống giao thông phức tạp. (Ảnh: Geely)

Con số này lớn gấp gần ba lần sức mạnh tính toán trên các dòng xe sang thế hệ mới của nhiều đối thủ lớn. Với nền tảng AI 2.0 toàn diện, chiếc xe giờ đây sở hữu một mô hình hành vi thế giới với hơn 100 tỷ tham số, cho phép hệ thống tự phản hồi và hiểu được các quy tắc ứng xử xã hội thông thường.

Cuộc đua xe tự hành tại CES 2026 không chỉ có sự góp mặt của Geely mà còn chứng kiến màn phô diễn sức mạnh từ nhiều ông lớn khác. Đáng chú ý nhất là Great Wall Motor (GWM) khi hãng này cũng giới thiệu hệ thống lái thông minh nâng cấp, tập trung vào khả năng xử lý các tình huống đô thị phức tạp tại thị trường quốc tế.

Trong khi đó, Mercedes-Benz tiếp tục khẳng định vị thế bằng việc trình diễn hệ thống Drive Pilot mới nhất trên dòng CLA, tập trung vào sự an toàn và trải nghiệm sang trọng. Tuy nhiên, với việc Geely sở hữu sức mạnh tính toán vượt trội từ chip NVIDIA Drive Thor, giới chuyên gia nhận định hãng xe Trung Quốc đang tạm thời dẫn trước về mặt thông số phần cứng trong cuộc đua phát triển hệ quản trị trung tâm cho ô tô.

Khả năng vận hành thực tế của G-ASD đã được triển khai ngay trên mẫu SUV Lynk & Co 900 thông qua bản cập nhật phần mềm mới nhất. Chiếc xe hiện có thể tự điều hướng qua các bãi đỗ xe ngầm nhiều tầng phức tạp, tự xử lý khi đi qua vòng xuyến và nhận diện chính xác các trạm thu phí cao tốc mà không cần sự can thiệp của người lái.

Sức mạnh từ chip NVIDIA Drive Thor cho phép hệ thống xử lý hàng nghìn tỷ phép tính mỗi giây.

Theo lộ trình phát triển, Geely đặt mục tiêu sẽ hiện thực hóa khả năng tự hành cấp độ 3 trên cao tốc và cấp độ 4 trong đô thị ngay trong năm nay để tiến tới triển khai các dịch vụ taxi tự lái quy mô lớn.

Bước đi này của Geely không chỉ nâng tầm vị thế công nghệ của các hãng xe Trung Quốc mà còn đặt ra những tiêu chuẩn mới cho ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Việc tích hợp dữ liệu từ đám mây cùng khả năng phân tích đa nguồn giúp hệ thống G-ASD có độ nhạy bén và giống con người hơn trong cách xử lý tình huống.