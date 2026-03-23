Geely và hành trình từ xưởng sản xuất nhỏ đến tập đoàn công nghệ, ô tô toàn cầu

Trong hơn ba thập kỷ, ngành công nghiệp ô tô toàn cầu chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của các nhà sản xuất đến từ Trung Quốc.

Trong đó, Geely nổi lên như một trong những câu chuyện phát triển đáng chú ý, khi từ một doanh nghiệp tư nhân nhỏ đã trở thành tập đoàn sản xuất ô tô và công nghệ có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Từ khởi nghiệp đến bước ngoặt đưa Geely ra thế giới

Geely được sáng lập năm 1986 bởi doanh nhân Lý Thư Phúc tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Thời điểm đó, công ty chưa liên quan đến ngành ô tô mà chủ yếu sản xuất linh kiện tủ lạnh, một lĩnh vực phổ biến trong giai đoạn đầu công nghiệp hóa của Trung Quốc.

Đến năm 1994, Geely bắt đầu chuyển hướng sang sản xuất xe máy và chính thức bước vào lĩnh vực ô tô vào năm 1997.

Trong bối cảnh thị trường ô tô Trung Quốc chủ yếu do các doanh nghiệp nhà nước chi phối, Geely là một trong số ít công ty tư nhân tham gia lĩnh vực này nhằm mang tới những mẫu xe có mức giá dễ tiếp cận với nhu cầu của người dùng.

Bước ngoặt lớn của Geely diễn ra năm 2010 khi hãng mua lại Volvo Cars từ Ford Motor Company với giá khoảng 1,8 tỷ USD. Thương vụ không chỉ gây chú ý trong ngành ô tô toàn cầu mà còn giúp Geely tiếp cận các công nghệ cốt lõi về an toàn và kỹ thuật ô tô.

Ngày nay, Geely phát triển thành Zhejiang Geely Holding Group với hệ sinh thái gồm nhiều thương hiệu như Lotus Cars, Lynk & Co và Zeekr,...

Đến năm 2025, các thương hiệu thuộc tập đoàn đã bán hơn 4 triệu xe trên toàn cầu. Đầu năm 2026, Geely vươn lên vị trí thứ 8 trong số các nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới.

Biểu tượng của sự an toàn

Các hình nộm chuyên dụng, dùng trong quá trình test xe của Geely.

Geely cũng đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển. Tập đoàn xây dựng mạng lưới trung tâm R&D tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Thụy Điển, Đức và Anh, nơi hàng chục nghìn kỹ sư đang phát triển các công nghệ xe điện, trí tuệ nhân tạo và hệ thống xe thông minh.

Biểu tượng cho tham vọng công nghệ của Geely là trung tâm thử nghiệm an toàn ô tô quy mô lớn đặt tại Ninh Ba, Trung Quốc. Đây là trung tâm kiểm định an toàn ô tô lớn nhất thế giới với vốn đầu tư hàng trăm triệu USD.

Cơ sở này có khả năng thực hiện hàng chục loại thử nghiệm khác nhau để kiểm tra và đem đến sự an toàn dành cho người tiêu dùng.

Đặc biệt, việc phát triển trung tâm này có sự tham gia của các kỹ sư Volvo, thương hiệu vốn nổi tiếng về tiêu chuẩn an toàn.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm lâu đời của Volvo và công nghệ của Geely giúp tạo nên một hệ thống kiểm định tiêu chuẩn an toàn toàn diện cho toàn bộ hệ sinh thái của tập đoàn.

Hệ sinh thái di chuyển thông minh

Không dừng lại ở lĩnh vực ô tô, Geely còn mở rộng sang những lĩnh vực công nghệ mới như công nghệ không gian.

Thông qua công ty con Geespace, tập đoàn đã phóng nhiều vệ tinh lên quỹ đạo nhằm xây dựng mạng lưới phục vụ cho hệ sinh thái di chuyển thông minh.

Các vệ tinh này cung cấp dịch vụ định vị chính xác cao, hỗ trợ xe tự hành và duy trì kết nối dữ liệu ổn định cho xe thông minh. Qua đó, Geely chủ động hơn về hạ tầng công nghệ, đồng thời mở ứng dụng mới cho giao thông trong tương lai.

Bên cạnh đầu tư công nghệ, Geely cũng chú trọng xây dựng hình ảnh thương hiệu toàn cầu. Hãng đã phát triển series “Genius” trên kênh YouTube chính thức. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm, chương trình kể câu chuyện về những cá nhân đang sử dụng xe Geely trong hành trình sáng tạo và phát triển sự nghiệp.

Từ một xưởng sản xuất nhỏ tại Chiết Giang hơn ba mươi năm trước, Geely ngày nay đã trở thành một trong những tập đoàn ô tô, công nghệ có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới.

Với chiến lược mở rộng sang xe điện, trí tuệ nhân tạo, vệ tinh và các dịch vụ di chuyển thông minh, Geely đang định vị mình không chỉ là một nhà sản xuất ô tô truyền thống, mà hơn hết Geely còn kỳ vọng trở thành một doanh nghiệp công nghệ di chuyển toàn cầu.

Tasco Auto và Geely

Tasco Auto là thành viên thuộc hệ thống Tasco - đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ ô tô và hạ tầng giao thông thông minh tại Việt Nam.

Tasco Auto là nhà phân phối ô tô có thị phần lớn nhất trong nước với 13,7% thị phần (theo VAMA), 160 showroom trên toàn quốc, phân phối chính hãng 16 hãng xe như Volvo, Lynk & Co, Zeekr, Geely, Toyota, Ford và nhiều hãng xe khác.

Tasco Auto hợp tác với Esky để triển khai hệ thống trạm sạc nhanh DC tại các showroom và trung tâm dịch vụ trên toàn quốc.

Sự kết hợp giữa Geely và Tasco Auto tạo ra nền tảng vững chắc cho chiến lược phát triển của thương hiệu này tại Việt Nam.

Thông qua mạng lưới 56 đại lý và showroom rộng khắp, hạ tầng trạm sạc và hệ sinh thái dịch vụ di chuyển, Geely có điều kiện thuận lợi để tiếp cận thị trường và mở rộng sự hiện diện trong những năm tới.