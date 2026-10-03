GDP 9 tháng tăng 9,01%, chuyên gia chỉ ra những động lực mới

(VTC News) -

GDP quý III/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%.

Các chuyên gia cho rằng khu vực tư nhân, công nghệ và việc khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực có thể tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Động lực từ tư nhân, công nghệ

Chuyên gia kinh tế TS. Bùi Kiến Thành cho rằng mức tăng 9,01% trong 9 tháng là con số đáng chú ý.

“Con số này không phải ngẫu nhiên mà có, mà là kết quả của sự kết hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp với quản lý của Nhà nước, Chính phủ. Chính phủ đã soi vào những Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, của Tổng Bí thư để kết hợp với doanh nghiệp nhằm điều hành, đưa vào thực tế.

Kết quả này cũng khẳng định Nhà nước, Chính phủ không còn làm quản lý nữa mà chuyển qua hợp tác, phục vụ để phát triển cùng doanh nghiệp, bỏ qua thời kỳ chỉ tay năm ngón. Điều này cho thấy sự thực hiện rất nghiêm túc của lãnh đạo Chính phủ và sự phát triển tốt của doanh nghiệp”, ông Thành nói.

GDP Việt Nam 9 tháng năm 2026 tăng trưởng mạnh. (Thiết kế: AI).

Ông Thành cũng cho rằng, sự tăng trưởng GDP này cho thấy vai trò của kinh tế tư nhân.

“Kinh tế tư nhân đã giữ vai trò chủ đạo. Và cũng vì thế, trong tương lai không chỉ là 3 tháng còn lại của năm 2026, mà trong năm 2027 và những năm tới, kinh tế - xã hội của chúng ta sẽ còn tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn nữa nhờ sự lãnh đạo của doanh nghiệp và sự lãnh đạo, đồng hành, vào cuộc của Chính phủ”, TS. Bùi Kiến Thành nói.

Từ kết quả tăng trưởng trên, TS. Bùi Kiến Thành cho rằng kinh tế Việt Nam có thể tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững hơn, bởi Việt Nam không còn đơn thuần dựa vào tăng trưởng của nông nghiệp mà đang tiến đến tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, bán dẫn.

“Những sản phẩm công nghệ, bán dẫn mà các nước đang cần, chúng ta đang phát triển rất tốt. Việt Nam cũng đang hợp tác rất tốt với các nước, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác. Sự hợp tác này sẽ cho thấy rõ đà tăng trưởng GDP và vị thế của Việt Nam sẽ nâng cao hơn nữa trong những năm tiếp theo”, TS. Bùi Kiến Thành nói.

Theo ông, Việt Nam đang trở thành điểm kết nối giữa Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Nam Á, nằm trên các tuyến hàng hải và hàng không quan trọng của khu vực.

“Từ Việt Nam chỉ mất khoảng 4 giờ bay đến Tokyo hoặc Mumbai. Hơn một nửa lượng hàng hóa thương mại quốc tế đi qua Biển Đông. Dân số khu vực này chiếm hơn một nửa thế giới, giúp cho chế biến, tiêu thụ các sản phẩm từ nông nghiệp đến khoa học công nghệ, bán dẫn tăng cao. Đây là những lợi thế rất lớn để Việt Nam thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong nhiều thập niên tới. Sự kết hợp này không chỉ giúp Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa, mà giúp các nước trong khu vực cùng tăng trưởng mạnh”, TS. Bùi Kiến Thành nhận định.

Ông cho rằng đây không chỉ là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng mà còn mở rộng khả năng liên kết, cùng phát triển với các nền kinh tế trong khu vực.

Nguồn lực được khai thác tốt hơn

PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, nhận định tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy một bức tranh rất tích cực.

Kinh tế Việt Nam 9 tháng tăng trưởng cao. (Ảnh minh họa).

“Sự tăng trưởng trong 9 tháng qua là động lực để chúng ta đạt kết quả tăng trưởng 2 con số trong năm 2026. Nếu quý IV đạt khoảng 11% thì GDP cả năm 2026 sẽ tăng hơn 10%. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta đạt mức tăng trưởng cao như vậy”, PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng nói.

Theo ông Lạng, mục tiêu tăng trưởng 2 con số được đặt ra từ Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đồng thời nhận được sự quan tâm lớn của doanh nghiệp, người dân.

“Điều này cho thấy sự quyết tâm đồng bộ, quyết liệt từ Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đến doanh nghiệp và người dân. Sự quyết tâm đó đã tạo ra kết quả thực tế về tốc độ tăng trưởng”, ông Lạng nói.

Chuyên gia cho rằng kết quả trên cũng phản ánh cách thức điều hành ngày càng khoa học, đồng bộ, góp phần cải thiện mô hình tăng trưởng, kết nối các nguồn lực và hình thành những mô hình, động lực tăng trưởng mới.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng, những kết quả tích cực của kinh tế Việt Nam còn được các tổ chức quốc tế ghi nhận, trong đó một số tổ chức đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng. Đây là cơ sở để Việt Nam tiếp tục hướng tới các mục tiêu tăng trưởng đặt ra trong năm 2026.

Ông Lạng cũng cho rằng đà tăng trưởng hiện nay phản ánh việc các nguồn lực trong xã hội đang được khai thác hiệu quả hơn, trong đó có những nguồn lực trước đây chưa được phát huy đầy đủ.

Đáng chú ý, nhiều địa phương như Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình... được giao mục tiêu tăng trưởng cao nhưng đã đạt và điều chỉnh theo hướng tăng. Cùng với đó, sức mạnh của khu vực kinh tế tư nhân, các thành phần kinh tế và doanh nghiệp trong nước, nước ngoài ngày càng được phát huy.

“Sự tăng trưởng này cho thấy đà tăng trưởng rất tích cực, khiến nguồn lực tạo ra nguồn lực, tiềm lực tạo ra tiềm lực, sức bật tạo ra sức bật. Đây sẽ tiếp tục là nền tảng tạo đà cho tăng trưởng trong năm 2027 và những năm tiếp theo”, chuyên gia Nguyễn Thường Lạng nói.