Ford ưu đãi nhiều mẫu xe tháng 10, tổ chức hoạt động cho khách hàng nữ

(VTC News) -

Ford áp dụng loạt ưu đãi xe trong tháng 10

Ford Việt Nam và hệ thống đại lý triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng trong tháng 10, áp dụng từ ngày 1 đến 31/10/2026. Mức hỗ trợ khác nhau tùy dòng xe và phiên bản, gồm lệ phí trước bạ, giảm giá và một số quyền lợi liên quan đến quá trình sử dụng xe.

Với Ranger, phiên bản Wildtrak 3.0L 4x4 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Trong khi đó, Ranger Raptor 3.0L 4x4 được tặng hai năm bảo hiểm vật chất.

Ở dòng Territory, bản Trend được ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ. Các phiên bản Titanium, Titanium X và Platinum được giảm 58 triệu đồng, đồng thời tặng nâng cấp logo phát sáng.

Everest cũng được áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ trong tháng 10. Everest mới được hỗ trợ tối đa 50% lệ phí trước bạ tùy phiên bản, không áp dụng với bản 2.3L. Ngoài ra, Everest Platinum 2.0L 4x2 được giảm 30 triệu đồng, trong khi Everest Sport 2.0L 4x2 và Active 2.0L 4x2 được giảm 35 triệu đồng.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Everest bán được 7.640 xe tại Việt Nam và tiếp tục dẫn đầu phân khúc SUV cỡ D, theo số liệu được công bố trong tài liệu.

Với dòng xe thương mại Transit, ba phiên bản Trend, Premium 16 chỗ và Premium 18 chỗ cùng được áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ.

Mustang Mach-E tiếp tục có các chính sách liên quan đến hệ sinh thái sạc. Khách hàng được miễn phí bộ sạc treo tường và chi phí lắp đặt tại nhà, bộ sạc di động không bao gồm chi phí điện, cùng quyền lợi sạc công cộng tối đa 5 năm với hạn mức 50 triệu đồng.

Bên cạnh các chương trình hỗ trợ nói trên, Territory, Everest và Ranger được áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn tối đa 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Tổ chức chuỗi hoạt động dành cho khách hàng nữ

Trong tháng 10, nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ford Việt Nam đồng thời triển khai chuỗi hoạt động “She’s Ready” tại hệ thống đại lý trên toàn quốc. Chương trình tập trung vào các hoạt động trải nghiệm xe, tìm hiểu tính năng an toàn và công nghệ hỗ trợ người lái.

Từ ngày 10 đến 20/10, các đại lý tổ chức hoạt động “She’s Ready” tại showroom, gồm trưng bày xe, lái thử, chia sẻ kỹ năng lái xe an toàn dành cho phụ nữ và các hoạt động tương tác. 30 khách hàng nữ đầu tiên đăng ký và hoàn tất lượt lái thử sẽ nhận quà theo chương trình.

Tại Đà Lạt, sự kiện “She’s Ready Day” dự kiến diễn ra ngày 16/10 với các hoạt động lái thử, hội thảo về chăm sóc xe và phong cách sống, cùng phần chia sẻ trải nghiệm từ các chủ xe nữ.

Song song với hoạt động tại đại lý, cuộc thi trực tuyến “She’s Ready” diễn ra từ ngày 5 đến 18/10/2026. Chương trình dành cho khách hàng nữ, bao gồm cả chủ xe Ford và những người chưa sở hữu xe Ford.

Người tham gia đăng tải hình ảnh hoặc video thể hiện tinh thần “She’s Ready” trên Facebook cá nhân và thực hiện các bước theo thể lệ chương trình.

Cuộc thi có bốn giải Nhất, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng, gồm gói chụp ảnh trị giá 15 triệu đồng và voucher giải trí trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, 50 người tham gia đầu tiên có bài dự thi hợp lệ và đạt từ 200 lượt tương tác trở lên sẽ nhận áo Ready Set Ford. Các bài dự thi hợp lệ cũng được nhận ưu đãi lái thử tại đại lý.