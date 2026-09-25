Chân dung nữ Tổng Giám đốc đầu tiên của Ford Việt Nam

(VTC News) -

Ford Motor Company vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Annaliese Atina giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, bắt đầu từ ngày 1/12/2026. Hiện tại, bà Atina đang đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Ford New Zealand.

Trong vai trò mới, bà Atina sẽ chuyển đến Hà Nội và báo cáo trực tiếp cho ông Andrew Birkic, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh và Dịch vụ của Khối Thị trường Quốc tế (IMG) của Ford.

Quyết định bổ nhiệm này diễn ra trong bối cảnh Ford Việt Nam đang nỗ lực mở rộng hoạt động kinh doanh, sau khi ra mắt các phiên bản nâng cấp của các mẫu xe Ranger, Everest và Territory Platinum, đồng thời tăng cường các hoạt động nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ông Andrew Birkic chia sẻ: “Annaliese sở hữu năng lực lãnh đạo vững vàng và niềm đam mê mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Sự nhiệt huyết và hiểu biết sâu sắc của bà về khách hàng và hệ thống đại lý sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc Ford Việt Nam tiếp tục phát triển”.

Bà Atina là một lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm với hơn 20 năm làm việc trong các lĩnh vực như ô tô, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), viễn thông và công nghệ.

Trong suốt sự nghiệp, bà đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao, chuyên về điều hành thương mại, hoạch định chiến lược và quản trị các bên liên quan, đồng thời dẫn dắt doanh nghiệp trong các giai đoạn tăng trưởng và chuyển đổi.

Năm 2024, bà Atina gia nhập Ford New Zealand với vai trò Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành. Tại đây, bà đã triển khai nhiều sáng kiến nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống đại lý và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, đồng thời phát triển các cơ hội doanh thu mới.

Trước khi gia nhập Ford, bà Atina từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại Vodafone New Zealand và Coca-Cola Amatil, phụ trách các mảng khách hàng, bán hàng và hoạt động kinh doanh quy mô lớn.

Ngoài sự nghiệp điều hành, bà còn tham gia vào các vai trò quản trị trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục, đồng thời là Nhà sáng lập kiêm Chuyên gia Huấn luyện Lãnh đạo của Ambition Collective, nơi tập trung hỗ trợ phát triển thế hệ lãnh đạo tương lai.