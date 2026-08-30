Ford Territory bản cao cấp nhất, giá 916 triệu đồng có gì?

(VTC News) -

Với hơn 6.000 xe bán ra trong 6 tháng đầu năm, Ford Territory tiếp tục nằm trong nhóm xe gầm cao cỡ C ăn khách nhất thị trường. Để duy trì sức hút, hãng xe Mỹ đưa bản cao cấp nhất Territory Platinum giá 916 triệu đồng ra mắt thực tế trước công chúng tại sự kiện ở TP.HCM, mang đến cơ hội khám phá chi tiết mẫu xe này trước thời điểm bắt đầu bàn giao tới tay khách hàng vào cuối tháng 8.

Sự kiện trải nghiệm Sống Rộng cùng Territory.

Tại khu vực trưng bày ngoài trời, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu kỹ lưỡng các chi tiết nâng cấp trên bản Platinum, từ những tinh chỉnh nhẹ ở ngoại thất cho đến không gian nội thất cùng loạt tiện nghi cao cấp bên trong cabin.

Thiết kế tổng thể phần đầu xe Ford Territory Platinum.

Về ngoại thất, Territory Platinum giữ nguyên phom dáng tổng thể nhưng được điều chỉnh nhẹ về kích thước với chiều dài tổng thể dài hơn 55 mm so với các bản tiền nhiệm, đạt 4.685 mm. Mặt trước của Territory Platinum vẫn mang phong cách cơ bắp với lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong mạ crôm cỡ lớn. Dải đèn LED định vị ban ngày nối liền mép nắp ca-pô, trong khi cụm đèn pha LED đặt thấp phía dưới cản trước.

Lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong cỡ lớn kết hợp dải đèn LED chạy ban ngày.

Thân xe tạo điểm nhấn bằng những đường gân dập nổi kéo dài. Phiên bản cao cấp nhất trang bị bộ vành hợp kim 19 inch đi kèm bộ lốp kích thước 235/50R19 tương tự bản Titanium X.

Chi tiết nhận diện độc quyền của bản Platinum so với các bản còn lại là ốp bậc cửa mạ crôm tích hợp đèn LED phát sáng khi người dùng mở cửa, hỗ trợ quan sát khi bước lên xuống vào ban đêm. Phía sau xe, cụm đèn hậu LED đồ họa thanh mảnh chạy ngang đuôi. Logo xe được đặt chính giữa, phía dưới bổ sung chữ Platinum mạ crôm để phân định phiên bản đắt nhất.

Bên trong cabin, nâng cấp đáng chú ý nhất là toàn bộ ghế ngồi và ốp cửa bọc da cao cấp màu ghi sáng thay vì tông màu xanh đen hay xám tối ở các bản thấp hơn, giúp khoang nội thất sáng và rộng rãi hơn.

Nội thất bọc da màu ghi sáng trong khoang cabin.

Khu vực bảng điều khiển trung tâm trang bị cụm màn hình đôi kỹ thuật số 12,3 inch nối liền, kết hợp cụm cần số dạng núm xoay điện tử. Vô-lăng ba chấu bọc da vát đáy thể thao, tích hợp hàng loạt phím bấm chức năng. Về tiện nghi giải trí, Territory Platinum nâng cấp lên hệ thống âm thanh vòm 10 loa chất lượng cao, vượt trội hơn cấu hình 6 loa trên bản Trend và 8 loa trên các bản Titanium.

Hàng ghế sau có khoảng để chân rộng rãi và độ ngả lưng thoải mái.

Hàng ghế sau kế thừa ưu thế về không gian của dòng Territory với sàn xe phẳng hoàn toàn, khoảng để chân và trần xe rộng rãi, đi kèm cửa gió điều hòa và cổng sạc riêng cho hành khách phía sau.

Xe giữ nguyên động cơ xăng EcoBoost 1.5L Turbo công suất 160 mã lực, mô-men xoắn cực đại 248 Nm, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và dẫn động cầu trước. Gói an toàn Co-Pilot 360 trên bản này được bổ sung tính năng hỗ trợ lái khi tắc đường (TJA) và kiểm soát hành trình thích ứng thông minh (ICA). Hiện tại, Ford Territory tại Việt Nam có 4 phiên bản gồm Trend (739 triệu đồng), Titanium (819 triệu đồng), Titanium X (875 triệu đồng) và Platinum (916 triệu đồng), đi kèm chế độ bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km.