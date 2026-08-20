Festival Thăng Long - Hà Nội hướng tới trở thành thương hiệu văn hóa Thủ đô

(VTC News) -

Nội dung trên được Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai đưa ra khi phát biểu tại họp báo công bố sự kiện Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, chiều 20/8.

Festival diễn ra từ ngày 11-20/9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của Hà Nội, gồm: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, xã Bát Tràng, khu vực Tượng đài Cảm tử, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai phát biểu tại họp báo.

Bà Lê Thị Ánh Mai cho biết Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 với chủ đề “Di sản - Kết nối - Thời đại” bước đầu tạo dựng một không gian văn hóa, nghệ thuật có quy mô, kết nối di sản với sáng tạo đương đại.

Với hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch tại nhiều không gian tiêu biểu của Hà Nội, Festival lần thứ nhất đã thu hút gần 200.000 lượt khách tham gia trải nghiệm và gần 1 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, kết quả đó cho thấy sức hấp dẫn của một Festival được xây dựng trên nền tảng di sản, đồng thời khẳng định nhu cầu của người dân và du khách đối với những sản phẩm văn hóa, nghệ thuật có chất lượng, có tính trải nghiệm và gắn với không gian văn hóa của Thủ đô.

“Thành công của Festival năm 2025 cũng là cơ sở để Thành phố tiếp tục xác định Festival Thăng Long - Hà Nội là một hoạt động văn hóa thường niên, từng bước xây dựng thành một thương hiệu văn hóa của Thủ đô”, bà Lê Thị Ánh Mai nhấn mạnh.

Kế thừa kết quả của lần tổ chức đầu tiên, Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2026 tiếp tục lấy di sản làm nền tảng, đồng thời nhấn mạnh quá trình di sản được trao truyền, sáng tạo và lan tỏa trong đời sống đương đại.

Với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, Festival đặt di sản trong một dòng chảy liên tục giữa quá khứ, hiện tại và tương lai; qua đó không chỉ giới thiệu, tôn vinh di sản mà còn tạo điều kiện để di sản được tiếp cận bằng những cách thức mới, phù hợp hơn với công chúng hôm nay.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin Festival năm 2026 tiếp tục tăng cường sự tham gia của cộng đồng, nghệ nhân, nghệ sĩ và các lực lượng sáng tạo, qua đó hướng tới việc người dân không chỉ là đối tượng thưởng thức mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình tạo dựng và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Bà Lê Thị Ánh Mai kỳ vọng Festival năm nay sẽ tiếp tục thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo thêm những trải nghiệm văn hóa có chất lượng; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - một Thủ đô giàu truyền thống, giàu bản sắc nhưng năng động, sáng tạo và hội nhập.

Chương trình khai mạc Festival diễn ra vào tối 11/9 tại Hoàng thành Thăng Long, mở đầu cho chuỗi hoạt động nghệ thuật được dàn dựng theo hướng kết hợp giữa yếu tố truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện dòng chảy lịch sử - văn hóa Thăng Long trong một không gian nghệ thuật đương đại.

Trong những ngày tiếp theo, Festival sẽ mang đến nhiều hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm đa dạng, trải rộng ở các chiều không gian văn hóa Thủ đô.

Tại Hoàng Thành Thăng Long, công chúng có thể hòa mình vào chương trình âm nhạc đương đại (12/9), nơi những giai điệu hiện đại được kết nối với cảm hứng từ di sản, góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với thế hệ trẻ; không gian giao lưu nghệ thuật (13/9) tạo cơ hội cho nghệ sỹ trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi và cùng sáng tạo, mở ra những điểm chạm đa văn hóa trong khuôn khổ Festival.

Đặc biệt, chương trình trình diễn nghệ thuật “Thanh âm Gốm” (19/9) tại làng gốm Bát Tràng sẽ đưa công chúng đến gần hơn với không gian làng nghề, nơi âm thanh của đất và lửa được khai thác như một chất liệu nghệ thuật, gợi mở chiều sâu văn hóa của nghề thủ công truyền thống trong cách tiếp cận mới.

Festival dự kiến bế mạc vào ngày 20/9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khép lại hành trình “Dòng chảy di sản” đồng thời mở ra những tiếp nối trong đời sống văn hóa cộng đồng.