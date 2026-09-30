NSND Quang Thọ kể chuyện đi hát thời bao cấp, có lúc phải vay tiền bù lỗ

(VTC News) -

Tại buổi gặp gỡ báo chí sáng 30/9, NSND Quang Thọ trở về với ký ức hơn nửa thế kỷ trước, khi ông còn là sinh viên Trường Âm nhạc Việt Nam, tiền thân của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

NSND Quang Thọ.

Cuối năm 1972, ông nhập học và bắt đầu theo các thầy cô Khoa Thanh nhạc đi biểu diễn ở nhiều nơi. Những chương trình thời ấy chưa có sân khấu lớn, dàn nhạc quy mô hay điều kiện kỹ thuật như hiện nay, nhưng lại để lại trong ông những ký ức khó quên.

“Những chương trình ngày đó chưa có được quy mô hoành tráng như bây giờ. Chúng tôi từng được hát ở Nhà hát Lớn nhưng với đàn guitar, piano… chứ không được hát với dàn nhạc giao hưởng như hiện giờ”, NSND Quang Thọ kể.

Theo ông, những chuyến đi còn gắn với câu chuyện đời thường về việc xoay xở kinh phí. Có những buổi biểu diễn ngoài trời, doanh thu không đủ trang trải, cố NSND Trung Kiên, khi đó là Trưởng Khoa Thanh nhạc và dẫn đoàn, phải vay tiền để bù lỗ.

Một kỷ niệm khác được NSND Quang Thọ nhớ rõ diễn ra năm 1986, thời điểm trường chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thành lập. Khi đó, ông là giảng viên Khoa Thanh nhạc được hai năm. Đoàn gồm 6 ca sĩ và 2 nhạc công độc tấu, lên đường biểu diễn tại nhiều địa phương.

Tại Buôn Ma Thuột, đoàn được địa phương lo chỗ ở, ăn uống và hỗ trợ các điều kiện biểu diễn. Sau chương trình, các nghệ sĩ còn mua được 2 tạ cà phê.

Trên đường trở về, khi đoàn dừng ở Nha Trang, số cà phê nhanh chóng được các thương lái từ TP.HCM mua lại. Khoản tiền thu được giúp đoàn giải quyết áp lực kinh phí.

“Trên đường về đến Nha Trang thì chúng tôi bán cà phê được một số tiền lớn, thầy Trung Kiên không phải lo âu nữa”, NSND Quang Thọ nhớ lại. Hành trình trở về tiếp tục có thêm một câu chuyện đặc biệt tại Thanh Hóa.

Từ những chuyến đi nhiều thiếu thốn đó, Khoa Thanh nhạc dần tạo dựng dấu ấn qua các thế hệ nghệ sĩ. NSND Quang Thọ cũng nhắc lại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường, khi Khoa Thanh nhạc cùng các cựu sinh viên và dàn nhạc thực hiện Giao hưởng số 9 của Beethoven với quy mô lớn.

Theo ông, đây là một dấu ấn đáng nhớ trong quá trình đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc bác học của Nhạc viện trước đây, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

NSUT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc chia sẻ về hai chương trình nghệ thuật

Sau 70 năm, những thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa Thanh nhạc sẽ cùng trở lại sân khấu trong hai chương trình nghệ thuật được tổ chức tại Phòng Hòa nhạc Lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Concert Resonantia diễn ra tối 24/10, giới thiệu các tác phẩm aria nổi tiếng cùng những trích đoạn opera, operetta và musical.

Chương trình có sự tham gia của NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Phương Nga, NSƯT Phương Uyên, Tố Loan, Tuấn Anh, Phúc Tiệp, Bảo Yến, Khắc Hòa, Hương Diệp, Mạnh Hoạch, Trường Linh… cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội của Học viện dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Trong khi đó, đêm nhạc 70 năm - Những thanh âm ngân mãi diễn ra tối 14/11, quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ như NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSND Dương Minh Đức, NSND Ngọc Khang, NSND Hà Thủy, NSND Thanh Lam; NSƯT Kim Phúc, NSƯT Diệu Linh, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Phương Nga cùng Mỹ Linh, Trọng Tấn, Anh Thơ, Lê Anh Dũng, Phúc Tiệp, Khánh Ly, Nguyễn Trần Trung Quân…

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc, cho biết hai chương trình thể hiện hai hướng đào tạo lớn của khoa trong chặng đường 70 năm: âm nhạc thính phòng, cổ điển thế giới và các tác phẩm thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ Việt Nam.

70 năm - Những thanh âm ngân mãi được chia thành ba phần, từ những ca khúc gắn với lịch sử, ký ức đến những tác phẩm mang màu sắc trẻ trung hơn. Ở phần cuối, chương trình được xây dựng theo hướng phóng khoáng, không quá nặng tính học thuật, với sự tham gia của Thanh Lam, Mỹ Linh, Quang Hà, Nguyễn Trần Trung Quân, Huyền Trang, Hương Ly…

Các tác phẩm cách mạng, thính phòng và dân gian cũng được làm mới qua những bản phối mang màu sắc hiện đại của nhạc sĩ Lưu Hà An. Cả hai chương trình đều bán vé. Với Resonantia, Khoa Thanh nhạc xem việc bán vé như một phép thử đối với khả năng tiếp cận của khán giả với âm nhạc hàn lâm.

“Chúng tôi bán vé giống như phép thử với chương trình âm nhạc hàn lâm để đo mức độ khán giả tiếp cận mảng âm nhạc đến tầm nào, khán giả có sẵn sàng mua vé xem chương trình”, NSƯT Tân Nhàn nói.