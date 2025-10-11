Hoàng thành Thăng Long rực rỡ trong đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh : "Chúng ta sẽ tiếp tục phát huy vai trò của văn hóa là sức mạnh nội sinh, đồng thời là sức mạnh liên kết, sức mạnh đoàn kết quốc tế, cùng nhau sẻ chia trước thiên tai, hậu quả của biến đổi khí hậu vốn mang tính toàn dân, toàn diện và toàn cầu, đòi hỏi phải có sự đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và giúp đỡ lẫn nhau, trong đó có sợi dây văn hóa."