Tác giả bản hit 'Hoang mang' trở lại với 2 ca khúc về tuổi thơ

(VTC News) -

Võ Hoài Phúc là tác giả của nhiều ca khúc được biết đến như Hoang mang, Khi cô đơn em nhớ ai, Vô cùng.. trở lại với 2 ca khúc về tuổi thơ.

Trong dự án mới, Nếu được thể hiện bởi Đăng Nguyên và Lê Xuân Nghi, nhạc sĩ Hoài An đảm nhiệm vai trò Giám đốc sản xuất, đạo diễn Lương Phan Hoàng thực hiện MV.

Ca khúc “Nếu” do 2 ca sĩ Đăng Nguyên và Lê Xuân Nghi thể hiện.

Nếu bắt đầu từ những trò chơi quen thuộc như trốn tìm, nhảy dây, lò cò, rồi mở ra thế giới mộng mơ. Từ những chi tiết về tuổi thơ, ca khúc hướng đến câu chuyện về tình bạn và cách con người đối diện với những điều tiêu cực trong cuộc sống.

Với Võ Hoài Phúc, điểm hấp dẫn của bài thơ nằm ở cách kể tự nhiên và thông điệp phía sau những câu chữ giản dị. “Ngay khi đọc câu đầu tiên, trong đầu tôi đã vang lên giai điệu. Bài hát gần như được hình thành một mạch, tôi chỉ dừng lại một chút để quyết định hướng đi cho phần điệp khúc”, anh chia sẻ.

Hai khổ đầu của Nếu mang màu sắc rock ‘N’ roll, tạo không khí vui tươi, nghịch ngợm. Đến điệp khúc, giai điệu mềm hơn, có những quãng gần với ngũ cung Việt Nam.

Nhạc sĩ cho biết anh không muốn làm phức tạp quá trình phổ thơ mà ưu tiên sự tự nhiên của giai điệu và thanh luật tiếng Việt, đồng thời giữ tinh thần nguyên bản của bài thơ. Ca khúc được xây dựng như một cuộc đối thoại giữa hai giọng hát của Lê Xuân Nghi và Đăng Nguyên. Hai giọng hát được phân chia theo quãng giọng để tạo sự cân bằng.

Ca sĩ Đăng Nguyên cho biết những câu hát gợi anh nhớ đến tuổi thơ của chính mình, từ những buổi trưa hè ngoài cánh đồng, thả diều, đá bóng đến những lần nằm giữa ruộng lúa đã gặt xong nhìn mây bay, chim lượn.

“Ai cũng có tuổi thơ và có lẽ ‘Nếu’ đã làm cho Nguyên nhìn thấy tuổi thơ tươi đẹp của chính mình ở trong đó. Vì vậy, Nguyên chọn một cách thể hiện phóng khoáng để phù hợp với tinh thần bài hát”, nam ca sĩ chia sẻ. Còn Xuân Nghi chia sẻ: “Nghi mong mỗi khán giả khi nghe bài hát này đều có những cảm xúc riêng khi nhớ về ‘tuổi thơ dữ dội’ của mình”.

Trước Nếu, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc từng phổ nhạc bài thơ Trung thu của Lâm Xuân Thi. Nếu ca khúc Nếu gợi lại tuổi thơ qua những trò chơi và tình bạn, Trung thu hướng nhiều hơn đến ký ức mùa trăng và cảm nhận của con người trước sự trôi chảy của thời gian.

Nhạc sĩ Hoài An, ca sĩ Tuấn Hùng và nhạc sĩ Hoài Phúc.

Ca sĩ Tuấn Hùng, người sống ở nước ngoài từ nhỏ, cho biết Trung thu từng chỉ là một khái niệm đối với anh. “Suốt cả tuổi thơ và những năm tháng trưởng thành ở nước ngoài, Trung thu với tôi chỉ là một ‘khái niệm’, một cái tên mà tôi biết là có nhưng chưa bao giờ được thực sự sống trong nó”, nam ca sĩ chia sẻ.

Trong cả hai dự án Nếu và Trung thu, nhạc sĩ Hoài An giữ vai trò Giám đốc sản xuất, trực tiếp tham gia định hướng cách chuyển thơ thành sản phẩm âm nhạc và hoàn thiện phần phối hợp giữa âm nhạc, hình ảnh.

Với Nếu, anh định hướng ê-kíp khai thác bài thơ ở góc độ tình bạn, cách ứng xử và tinh thần tích cực, đồng thời đưa hình ảnh nhạc sĩ hòa âm Duy Lương cùng cây guitar điện vào MV như một điểm nhấn. Ở Trung thu, Hoài An góp phần điều chỉnh màu sắc bản phối theo hướng Việt Nam hơn, trong đó đề xuất đưa Tỳ bà 5 dây vào phần solo để tạo điểm nhấn.

Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc (tên thật Võ Đại Hoài Phúc) là em ruột của nhạc sĩ Hoài An. Từng là sinh viên ngành Vật lý, Đại học Sư phạm TP.HCM, Võ Hoài Phúc bất ngờ rẽ hướng sang sáng tác và theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc. Võ Hoài Phúc là tác giả của hơn 300 ca khúc, trong đó có nhiều bản hit được giới trẻ yêu thích như Hoang mang, Khi cô đơn em nhớ ai, Vô cùng,...