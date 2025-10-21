Hà Nội lần đầu tiên tổ chức lễ hội văn hoá lớn nhất kéo dài 16 ngày

(VTC News) -

Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 được UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội chủ trì phối hợp cùng các sở, ban, ngành, địa phương, tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế. Sự kiện sẽ diễn trong 16 ngày từ 1-16/11.

Lễ khai mạc được tổ chức vào tối 7/11 tại Hoàng thành Thăng Long. Lễ bế mạc diễn ra tối 16/11 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 sẽ diễn trong 16 ngày từ 1-16/11 (Ảnh minh hoạ).

Thông tin về sự kiện này, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, festival Thăng Long - Hà Nội sẽ được tổ chức thường niên, là hoạt động điểm nhấn đặc biệt trong năm để thu hút du khách đến Thủ đô.

Festival năm nay quy tụ khoảng 30 hoạt động lớn nhỏ, trải dài tại nhiều điểm di sản và không gian sáng tạo như Hoàng thành Thăng Long, Hồ Gươm, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội.

Các chương trình sẽ kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, từ trò chơi dân gian, trình diễn áo dài, múa rối, ẩm thực Hà Nội, cho đến các chương trình nghệ thuật đương đại và tương tác trải nghiệm.

“Chúng tôi muốn mang đến một lễ hội không chỉ bảo tồn mà còn làm mới di sản, đưa giá trị truyền thống hòa nhịp cùng hơi thở hiện đại, biến di sản thành cảm hứng cho sáng tạo, du lịch và dịch vụ”, bà Ánh Mai chia sẻ.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai thông tin về sự kiện.

Tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, từ 1-9/11, diễn ra chuỗi hoạt động “Hội tụ di sản” với trưng bày sản phẩm làng nghề của ba kinh đô Thăng Long – Huế – Hoa Lư và các tỉnh Tây Nguyên. Song song là không gian ẩm thực “Hương vị Hà Nội” và khu trải nghiệm thủ công sáng tạo tại Hồ Văn. Một số hoạt động nổi bật gồm trình diễn thời trang Áo dài trên con đường di sản (2/11) và tọa đàm quốc tế “Di sản giáo dục và văn hóa Đông – Tây” (3/11).

Các hoạt động đáng chú ý khác gồm: Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 (7–9/11) tại Hồ Hoàn Kiếm và Bảo tàng Hà Nội; Lễ hội Múa rối Hà Nội mở rộng (15/11); Vở diễn “Kinh đô Thăng Long” (10/11) tại Hoàng thành Thăng Long;Và chương trình “Ngọc Sơn đêm huyền bí” (8 - 16/11) tại Đền Ngọc Sơn....

Festival năm nay cũng đánh dấu 10 năm Nghi lễ và trò chơi kéo co được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Dịp này sẽ có hội thảo quốc tế (15/11) và trình diễn kéo co giao lưu giữa các đoàn quốc tế (Hàn Quốc, một số nước khác) cùng 10 cộng đồng di sản trong nước như Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Lào Cai và Hà Nội.

Với quy mô hoành tráng, nội dung phong phú và tinh thần kết nối, Festival Thăng Long – Hà Nội 2025 hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng văn hóa mới của Thủ đô, nơi di sản sống cùng nhịp thở hiện đại, lan tỏa tinh thần sáng tạo của người Hà Nội đến bạn bè quốc tế.