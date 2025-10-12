Văn hóa - Giải trí

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới

Chủ Nhật, 12/10/2025 23:09:00 +07:00

(VTC News) - Khép lại 3 ngày sôi động (10-12/10), Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng du khách.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới - 1

Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất chính thức khép lại tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long sau 3 ngày (10-12/10), ghi dấu thành công rực rỡ với sự tham gia của hàng triệu người.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới - 2
Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới - 3

Góp mặt trong đêm bế mạc, bộ đôi ca sĩ Hoàng Thùy Linh và Trúc Nhân bùng nổ với những tiết mục đỉnh cao.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới - 4

Ca sĩ Trúc Nhân mở màn đêm diễn bằng ca khúc "Thịnh Vượng Việt Nam", tạo nên không khí bùng nổ cho chuỗi màn trình diễn sau đó.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới - 5

Đoàn nghệ thuật Indonesia mở màn cho chuỗi tiết mục quốc tế với bản nhạc "Hello Việt Nam" được thể hiện qua các nhạc cụ truyền thống.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới - 6
Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới - 7

Tiết mục "Gió Cuba" với điệu tango rực lửa đã trở thành điểm nhấn khó quên, khuấy động không khí và để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả về một không gian đậm chất Latinh.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới - 8
Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới - 9

Bài thơ "Yaad" của Faiz Ahmed Faiz (Pakistan) được chuyển thể thành tiết mục đầy cảm xúc, ca ngợi sức mạnh của ký ức - liều thuốc mang lại hy vọng và cảm giác đoàn tụ trong những giây phút cô đơn, lạc lõng.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới - 10

Tiết mục "Bình minh" do nghệ sĩ Iran thể hiện, là khúc ca yêu nước ca ngợi Iran là mái nhà của niềm tin, nơi bình minh rực rỡ đã đến sau những hy sinh lớn lao. Đây cũng là tiết mục khép lại màn trình diễn của các nghệ sĩ nước ngoài.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới - 11
Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới - 12
Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới - 13

Chặng cuối chương trình, ca sĩ Hoàng Thùy Linh tham gia Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới với 2 ca khúc nổi tiếng - "Gieo quẻ" và "See tình".

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới - 14

Những giai điệu quen thuộc và đầy cảm hứng của mashup "Chong chóng xanh" - "Tiếng chuông và ngọn cờ" đã khép lại đêm bế mạc đáng nhớ tại Hoàng thành Thăng Long.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới - 15

Trong không gian ấy, màn pháo hoa rực rỡ bừng sáng, chính thức khép lại Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất với những khoảnh khắc trọn vẹn và khó quên.

Thành Vĩnh
