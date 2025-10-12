Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới

Tiết mục "Bình minh" do nghệ sĩ Iran thể hiện, là khúc ca yêu nước ca ngợi Iran là mái nhà của niềm tin, nơi bình minh rực rỡ đã đến sau những hy sinh lớn lao. Đây cũng là tiết mục khép lại màn trình diễn của các nghệ sĩ nước ngoài.