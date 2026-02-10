Lần đầu tiên có Đường hoa Tết trong không gian di sản Hoàng Thành Thăng Long

(VTC News) -

Năm 2026 đánh dấu một điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động văn hóa – đối ngoại tại Thủ đô Hà Nội, khi lần đầu tiên Đường hoa Tết được tổ chức trong không gian Khu Di sản Văn hóa Thế giới Hoàng thành Thăng Long, phục vụ người dân, du khách trong nước và quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo Nhà nước tham quan đường hoa xuân tại Hoàng Thành Thăng Long.

Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 diễn ra từ ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 Tết Bính Ngọ, đồng thời là không gian văn hóa trang trọng chào đón đoàn Đại sứ, Phu nhân và đại diện các cơ quan ngoại giao tham dự Chương trình Ngày Tìm hiểu Việt Nam 2026. Việc gắn kết hoạt động đường hoa với chương trình đối ngoại này góp phần làm nổi bật vai trò của Hoàng thành Thăng Long như một điểm đến tiêu biểu trong quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Đại diện Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Lãnh đạo Thành phố Hà Nội, UNESCO, cùng các đại sứ, phu nhân đại sứ, đơn vị đồng hành là Tập đoàn Sovico, Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long chụp hình lưu niệm.

Hoàng thành Thăng Long là di tích đầu tiên của Thủ đô được UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 2010, phản ánh chiều dài hơn 1.000 năm lịch sử của kinh đô Thăng Long – Hà Nội. Trong bối cảnh đó, việc hình thành không gian Đường hoa Tết trong Hoàng thành mở ra một cách tiếp cận mới, giàu chiều sâu, giúp công chúng cảm nhận Tết cổ truyền Việt Nam trong mối liên kết chặt chẽ với lịch sử và bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sovico (trái) và ông Nguyễn Vũ Anh Tú – Tổng giám Đốc Công ty Phú Long (giữa) – đại diện đơn vị đồng hành tổ chức đường hoa tham dự chương trình.

Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 được triển khai với sự phối hợp giữa Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội, Tập đoàn SOVICO và Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long. Đây là lần đầu tiên mô hình đường hoa Tết được tổ chức tại Hoàng thành, đặt ra yêu cầu cao về sự hài hòa giữa cảnh quan mùa xuân và công tác bảo tồn, bảo đảm tuyệt đối việc tôn trọng các giá trị lịch sử, kiến trúc và trục không gian đặc thù của khu di sản.

Ông Jonathan Wallace Baker – Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam (ngoài cùng bên phải) cùng đại diện Các đại sứ, phu nhân đại sứ tham quan và bày tỏ thích thú với đường hoa “Bình Minh Khát Vọng” tại Hoàng Thành Thăng Long.

Với chủ đề “Bình Minh Khát Vọng”, đường hoa gợi mở khoảnh khắc chuyển giao mang tính biểu tượng giữa ký ức kinh đô ngàn năm và khát vọng phát triển của Thủ đô Hà Nội trong thời đại mới. Không gian trải nghiệm được cấu trúc thành bốn chương Kinh – Kỳ – Vọng – Hội, dẫn dắt du khách đi qua các lớp ký ức di sản, chiều sâu lịch sử và tinh thần hướng tới tương lai.

Hoa được sử dụng như một “chất liệu mềm của thời gian”, góp phần tôn vinh kiến trúc và trục không gian Hoàng thành. Hoa được sắp đặt theo nhiều tầng lớp, kết hợp với ánh sáng tiết chế và các vật liệu tự nhiên như tre, gỗ, nhằm giữ cho không gian di sản hiện diện đúng với phẩm chất vốn có: trang nghiêm, trầm tĩnh và giàu chiều sâu lịch sử. Điểm nhấn là các loài cây, hoa đặc trưng miền Bắc như bưởi Diễn, quất, đào, xen cài những dãy lúa trổ bông, cùng nhiều loài hoa quen thuộc của mùa xuân Việt Nam.

Song song với Đường hoa Tết tại Hoàng thành Thăng Long, Công ty Phú Long tiếp tục tổ chức đường hoa Home Hanoi Xuân 2026 tại khu đô thị Mailand Hanoi City, phía Tây Thủ đô. Home Hanoi Xuân là hoạt động văn hóa mùa xuân được Phú Long duy trì thường niên, phục vụ người dân và du khách phía Tây Hà Nội trong dịp Tết cổ truyền.

Việc Phú Long đồng thời tổ chức hai đường hoa tại Hà Nội trong dịp Tết cổ truyền: Một không gian di sản mang tính nghi lễ, đối ngoại tại Hoàng thành Thăng Long và một không gian văn hóa cộng đồng tại Mailand Hanoi City – thể hiện vai trò tích cực của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Thành phố Hà Nội, UNESCO cho các hoạt động văn hóa – di sản, góp phần lan tỏa giá trị Tết truyền thống tới cộng đồng và bạn bè quốc tế.

Home Hanoi Xuan được UNESCO trao chứng nhận sáng kiến tiêu biểu, ghi nhận nỗ lực đưa di sản truyền thống hòa nhịp đời sống đô thị sáng tạo.