Ferrolip đồng hành cùng KidsPlaza tại Festival Mẹ bầu và Em bé 2026

(VTC News) -

Festival Mẹ bầu và Em bé 2026: Kiến tạo thế hệ hạnh phúc

Ngày 3 - 4/10 vừa qua tại Hà Nội, Festival Mẹ bầu và Em bé KidsPlaza 2026 tại Hà Nội đã khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ, thu hút đông đảo gia đình tham gia trong hai ngày tổ chức. Mang thông điệp “Growing With Love - Kiến tạo thế hệ hạnh phúc”, sự kiện tạo nên không gian kết nối dành cho mẹ bầu, ba mẹ và các em bé thông qua những hoạt động vui chơi, vận động, trải nghiệm và mua sắm.

Không chỉ là ngày hội dành cho mẹ và bé, chương trình còn hướng đến việc vun đắp sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Tại đây, ba mẹ có cơ hội đồng hành cùng con trong những trải nghiệm đầu đời, còn các mẹ bầu được giao lưu, chia sẻ và tận hưởng khoảng thời gian ý nghĩa trong hành trình chờ đón con yêu.

Một trong những điểm nhấn của Festival là hoạt động đồng diễn Yoga với sự tham gia của 700 mẹ bầu. Những động tác được thực hiện đồng điệu tạo nên hình ảnh ấn tượng, đồng thời mang đến cơ hội để các mẹ gặp gỡ, kết nối và cùng chia sẻ trải nghiệm thai kỳ trong không khí tích cực.

Bên cạnh đó, khu vực Kidslympic thu hút 2.000 vận động viên nhí cùng gia đình tham gia hai hoạt động Bé Bò và Iron Racer. Những đường đua được tổ chức dành cho các bé mang đến bầu không khí sôi nổi với tiếng cổ vũ của ba mẹ và người thân. Mỗi lượt thi đấu không chỉ là dịp để trẻ vận động, khám phá khả năng của bản thân mà còn tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho cả gia đình.

Song song với các hoạt động trải nghiệm, Festival còn mang đến không gian mua sắm quy tụ nhiều gian hàng và thương hiệu trong lĩnh vực mẹ và bé. Đây là dịp để các gia đình trực tiếp tham quan, tìm hiểu sản phẩm, cập nhật lựa chọn phục vụ nhu cầu chăm sóc mẹ và trẻ nhỏ, đồng thời tiếp cận các thương hiệu lớn.

Ferrolip cháy cùng chuỗi các hoạt động tại Festival Mẹ bầu và Em bé 2026

Đồng hành cùng KidsPlaza trong nhiều chương trình và sự kiện dành cho mẹ và bé, nhãn hàng sắt cho bà bầu Ferrolip tiếp tục góp mặt tại Festival Mẹ bầu và Em bé 2026, mang đến không khí sôi động cùng nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn.

Định vị là một thương hiệu quốc tế, Ferrolip không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn tích cực kết nối với cộng đồng mẹ bầu, lan tỏa tinh thần chăm sóc sức khỏe và đồng hành cùng mẹ trong hành trình thai kỳ.

Trong nhiều năm liên tiếp, nhãn hàng Ferrolip đã đồng hành cùng KidsPlaza trong các hoạt động dành cho mẹ bầu. Nổi bật trong số đó là các hoạt động check-in, tư vấn, phát mẫu thử tại các cửa hàng của KidsPlaza hay tài trợ cho hoạt động Yoga bầu trong Festival Mẹ bầu và Em bé hàng năm, nơi các mẹ có cơ hội vận động nhẹ nhàng, thư giãn và kết nối với thiên thần nhỏ của mình.

Tại khu vực check-in bán hàng, gian hàng Ferrolip luôn thu hút sự chú ý với không khí náo nhiệt và nhiều hoạt động tương tác. Các mẹ không chỉ có cơ hội tìm hiểu thông tin về sản phẩm mà còn được hòa mình vào những trải nghiệm vui nhộn, mang về những món quà thú vị.

Gian hàng của Ferrolip lúc nào cũng trong tình trạng “tấp nập”.

Một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm của các mẹ bầu là thử thách biến hình cùng CapCut với chủ đề “Bầu Bí hóa Bầu Fê”. Mẹ bầu chỉ cần thực hiện một đoạn clip ngắn xinh xắn theo mẫu capcut và đăng tải lên Facebook hoặc Tiktok là đã có được nhận những phần quà xinh xắn.

Hoạt động mang đến màu sắc trẻ trung, khuyến khích sự sáng tạo và giúp các mẹ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại Festival.

Mẹ bầu checkin gian hàng với mẫu hiệu ứng capcut cực xinh xắn.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, Ferrolip còn mang đến chương trình ưu đãi mua sắm mua 1 tặng 1 cực hời, tạo thêm cơ hội để khách tham quan tiếp cận sản phẩm với quyền lợi hấp dẫn. Sự kết hợp giữa hoạt động tương tác, quà tặng và ưu đãi góp phần tạo nên sức hút cho gian hàng trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Thông qua việc đồng hành cùng Festival Mẹ bầu và Em bé 2026, Ferrolip tiếp tục khẳng định sự gắn kết với cộng đồng mẹ và bé, đồng thời lan tỏa hình ảnh thương hiệu năng động, gần gũi và tích cực trên hành trình chăm sóc sức khỏe gia đình.

Khép lại tại Hà Nội, Festival Mẹ bầu và Em bé KidsPlaza 2026 tiếp tục lan tỏa thông điệp “Kiến tạo thế hệ hạnh phúc” thông qua những trải nghiệm gần gũi, thiết thực và giàu cảm xúc. Chương trình cũng hẹn gặp các gia đình tại TP.HCM vào ngày 7 - 8/11/2026, nối dài hành trình kết nối và đồng hành cùng ba mẹ trên chặng đường nuôi dưỡng những thế hệ tương lai.

Mẹ có thể truy cập website ferrolip.vn để tìm hiểu thêm về TPBVSK Ferrolip và các chương trình ưu đãi mới nhất từ nhãn hàng.