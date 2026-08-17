Bầu Fê Fest: Cách Ferrolip kết nối với mẹ bầu Việt qua những trải nghiệm 'Fê'

(VTC News) -

Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, giao lưu và kết nối, Ferrolip mong muốn truyền cảm hứng về một thai kỳ khỏe mạnh, tích cực, nơi mẹ bầu không chỉ được chăm sóc về dinh dưỡng mà còn được quan tâm đến sức khỏe tinh thần.

Từ đó, Ferrolip triển khai chiến dịch “Bầu bí hóa bầu Fê” và lựa chọn Bầu Fê Fest là điểm nhấn để hiện thực hóa thông điệp ấy. Không gian ngày hội được xây dựng như nơi mẹ bầu có thể vui chơi, trải nghiệm, kết nối và lưu giữ những kỷ niệm đẹp cùng gia đình đồng thời lan tỏa tinh thần tích cực đến cộng đồng.

Bầu Fê Fest xây dựng từ trải nghiệm của mẹ bầu

Khác với nhiều sự kiện thông thường, Bầu Fê Fest không tập trung vào một hoạt động duy nhất mà được xây dựng như một hành trình trải nghiệm, để mỗi mẹ bầu có thể tìm thấy một “điểm Fê” của riêng mình.

Tại đây, người tham dự có thể khám phá các booth tương tác, tham gia minigame, tích điểm đổi quà, lưu lại những bức ảnh kỷ niệm cùng gia đình hay thử sức tại Đấu trường bầu Fê - The Breath challenge. Mỗi hoạt động đều được thiết kế với mục tiêu mang lại niềm vui và sự kết nối, để mẹ bầu có thể tận hưởng trọn vẹn một ngày dành riêng cho mình.

Đặc biệt, Đấu trường Bầu Fê trở thành một trong những điểm nhấn thu hút sự quan tâm của các mẹ. Thông qua thử thách kéo dài âm “Fê”, sân chơi mang đến những màn tranh tài vui nhộn, đồng thời là cơ hội để mẹ bầu thử sức và cùng gia đình tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ.

Bên cạnh không khí sôi động vào ban ngày, Fê Night diễn ra vào tối 15/8 tiếp tục mang đến một màu sắc khác. Trong không gian ấm cúng, 50 Đại sứ Bầu Fê có dịp gặp gỡ các chuyên gia Sản khoa Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, giao lưu cùng ca sĩ Trịnh Thăng Bình và chia sẻ những câu chuyện trên hành trình mang thai.

Nếu ban ngày là những tiếng cười và hoạt động trải nghiệm, Fê Night lại tạo ra khoảng thời gian để các mẹ lắng nghe, kết nối và tận hưởng những phút giây thư giãn.

Từ những “cái bí” đến những khoảnh khắc “Fê”

Điểm đặc biệt của Bầu Fê Fest nằm ở việc thông điệp “Bầu bí hóa bầu Fê” được thể hiện thông qua chính những trải nghiệm mà mẹ bầu có được tại sự kiện.

“Bí” có thể là những mệt mỏi, lo lắng hay bất tiện thường gặp trong thai kỳ còn “Fê” là khi mẹ có thêm một khoảnh khắc vui vẻ, một trải nghiệm mới, một lần được kết nối với những người cùng hành trình hay đơn giản là khoảng thời gian được dành riêng cho bản thân.

Theo đại diện Ferrolip, thông điệp “Bầu bí hóa bầu Fê” hướng đến việc truyền cảm hứng để mỗi mẹ bầu biết yêu thương bản thân, giữ tinh thần lạc quan và tận hưởng hành trình làm mẹ theo cách tích cực hơn.

Ferrolip đồng hành cùng mẹ bầu từ những điều gần gũi nhất

Với Ferrolip, việc đồng hành cùng mẹ bầu không chỉ dừng lại ở việc mang đến giải pháp bổ sung sắt mà còn là hành trình xây dựng những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Thông qua Bầu Fê Fest, Ferrolip mong muốn tạo nên một không gian nơi mẹ bầu được lắng nghe, được kết nối và có cơ hội dành thời gian chăm sóc chính mình. Những nụ cười tại các booth trải nghiệm, những tràng pháo tay trên sân khấu Đấu trường Bầu Fê hay những khoảnh khắc giao lưu tại Fê Night đều trở thành những “mảnh ghép Fê” trong hành trình mang thai của các mẹ.

Đại diện Ferrolip chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng một thai kỳ hạnh phúc không chỉ được chăm sóc bằng dinh dưỡng mà còn cần được nuôi dưỡng bởi những cảm xúc tích cực và sự đồng hành. Bầu Fê Fest là cách Ferrolip hiện thực hóa mong muốn ấy, thông qua một không gian nơi các mẹ có thể vui chơi, kết nối và tận hưởng hành trình mang thai một cách trọn vẹn hơn”.

Dấu ấn trong hành trình xây dựng cộng đồng mẹ bầu tích cực

Khép lại ba ngày diễn ra, Bầu Fê Fest không chỉ ghi dấu bằng hàng loạt hoạt động sôi động hay những phần quà được trao đến người tham dự, mà còn để lại nhiều khoảnh khắc ý nghĩa giữa các mẹ bầu, gia đình và cộng đồng.

Đối với Ferrolip, Bầu Fê Fest là một dấu mốc trong hành trình xây dựng cộng đồng mẹ bầu, đồng thời thể hiện mong muốn đồng hành với mẹ Việt theo cách gần gũi hơn: không chỉ quan tâm đến việc mẹ khỏe, mà còn mong mẹ có thêm những khoảnh khắc vui, được kết nối và cảm thấy “Fê” trên hành trình làm mẹ.

Trong thời gian tới, Ferrolip cho biết sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều hoạt động cộng đồng, mang đến những trải nghiệm thiết thực và góp phần lan tỏa tinh thần mang thai khỏe mạnh, hạnh phúc, để mỗi mẹ bầu đều có thể tận hưởng hành trình chờ đón con yêu với thật nhiều năng lượng tích cực.