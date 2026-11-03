FPT Play sở hữu bản quyền phát sóng FIFA U17 World Cup 2026 tại Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 3/11, FPT Play thông báo sở hữu bản quyền phát sóng vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, người hâm mộ trong nước có thể theo dõi đầy đủ các trận đấu của giải, bao gồm hành trình của đội tuyển U17 Việt Nam trong lần đầu tiên tham dự sân chơi bóng đá trẻ thế giới.

Giải đấu sẽ được truyền hình trên các nền tảng của FPT Play, thông qua nhiều phương thức phát sóng như truyền hình mặt đất, truyền hình cáp, vệ tinh, IPTV, Internet và thiết bị di động. Bên cạnh đó, đơn vị cũng có quyền khai thác nội dung trên các nền tảng mạng xã hội và phục vụ hoạt động trình chiếu công cộng.

Đại diện FPT Play cho biết việc phát sóng giải đấu nhằm tạo điều kiện để khán giả Việt Nam theo dõi các trận tranh tài của những đội tuyển trẻ hàng đầu thế giới. Đặc biệt, sự hiện diện của U17 Việt Nam được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đồng thời mang đến nguồn động viên cho các cầu thủ trong lần đầu thi đấu tại đấu trường này.

FPT Play sở hữu bản quyền VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026.

Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12, với sự tham dự của 48 đội tuyển. Đây là lần thứ hai giải đấu áp dụng thể thức mở rộng lên 48 đội, sau kỳ tổ chức năm 2025.

Các đội được chia thành 12 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để xác định những đại diện đi tiếp. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Từ giai đoạn này, các trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp. Tổng cộng, giải có 104 trận đấu.

Đáng chú ý, U17 Việt Nam là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á góp mặt tại vòng chung kết năm nay. Đội tuyển giành vé tham dự sau khi vượt qua vòng loại khu vực châu Á, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại FIFA U17 World Cup.

Kết quả bốc thăm đưa U17 Việt Nam vào bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Đây đều là những đối thủ có đặc điểm thi đấu khác biệt, đặt ra nhiều thử thách cho thầy trò đội tuyển Việt Nam.

Trong đó, Bỉ nổi bật với khả năng tổ chức lối chơi và nền tảng kỹ thuật. New Zealand có ưu thế về thể hình, khả năng tranh chấp và những tình huống bóng bổng. Trong khi đó, Mali được đánh giá cao nhờ tốc độ, sức mạnh và khả năng duy trì cường độ thi đấu.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ ra quân gặp Bỉ lúc 20h ngày 20/11. Ba ngày sau, đội tuyển chạm trán New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11, trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu Mali lúc 20h ngày 26/11. Tất cả thời gian đều tính theo giờ Việt Nam.