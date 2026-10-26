EVNHCMC: Công nghệ số nâng tầm quản trị lưới điện, phục vụ 4 triệu khách hàng

(VTC News) -

Số hóa để quản lý hệ thống điện quy mô lớn

Sau khi tiếp nhận quản lý hệ thống điện tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây từ ngày 1/7/2025, phạm vi quản lý của EVNHCMC mở rộng lên hơn 6.700 km², quy mô lưới điện tăng hơn 3,2 lần. Tổng công ty hiện cung cấp điện cho gần 4 triệu khách hàng, với sản lượng điện thương phẩm khoảng 60 tỷ kWh mỗi năm.

Quy mô ấy đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, vận hành và bảo đảm cung cấp điện. EVNHCMC xác định chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học - công nghệ là những trụ cột trong chiến lược phát triển. Mục tiêu không chỉ là đưa các phần mềm vào hoạt động, mà là kết nối dữ liệu giữa các khâu kỹ thuật, kinh doanh, dịch vụ khách hàng và quản trị doanh nghiệp, qua đó nâng cao năng lực điều hành trên toàn hệ thống.

Sau sáp nhập, phạm vi quản lý của EVNHCMC mở rộng lên hơn 6.700 km² với hơn 4 triệu khách hàng.

Giai đoạn 2020-2025 đánh dấu bước chuyển mạnh trong ứng dụng công nghệ tại EVNHCMC. Hệ sinh thái số của Tổng công ty từng bước được hình thành với các nền tảng như SCADA phục vụ giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu; DMS quản lý lưới điện phân phối; OMS quản lý mất điện, sự cố; GIS cung cấp thông tin địa lý; cùng công tơ điện tử thông minh, hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP, công cụ phân tích dữ liệu BI, mô hình thông tin công trình BIM và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc tích hợp các hệ thống giúp dữ liệu vận hành trở thành cơ sở quan trọng cho công tác giám sát, phân tích và ra quyết định. Đây cũng là nền tảng để EVNHCMC từng bước chuyển từ mô hình doanh nghiệp điện lực truyền thống sang doanh nghiệp số, hướng tới phương thức quản trị hiện đại, linh hoạt và tiệm cận trình độ các công ty điện lực tiên tiến trong khu vực.

Kiểm soát tổn thất, nâng cao hiệu quả sử dụng điện

Một trong những dấu ấn rõ nét của quá trình hiện đại hóa là mức độ tự động hóa và khả năng giám sát từ xa của lưới điện. Trước thời điểm mở rộng địa bàn quản lý năm 2025, EVNHCMC đã vận hành 100% trạm biến áp 110 kV theo mô hình không người trực; 100% lưới điện phân phối 22 kV được tự động hóa, giám sát và điều khiển từ xa. Toàn bộ khách hàng trong phạm vi quản lý khi đó đã được lắp đặt công tơ điện tử có chức năng thu thập dữ liệu từ xa.

Những nền tảng này tạo điều kiện để ngành điện nâng cao khả năng nắm bắt tình trạng vận hành, rút ngắn quá trình tiếp nhận thông tin và hỗ trợ xử lý sự cố. Dữ liệu đo đếm cũng giúp công tác kinh doanh điện minh bạch hơn, tạo cơ sở đối chiếu sản lượng điện, theo dõi mức tiêu thụ và phát hiện những dấu hiệu bất thường cần kiểm tra.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, EVNHCMC cung cấp 45,08 tỷ kWh điện, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng điện tiết kiệm đạt 2,81 tỷ kWh, tương ứng 6,25% điện thương phẩm, tăng 4,02% so với năm 2025 theo số liệu công bố của Tổng công ty. Kết quả này cho thấy yêu cầu sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả tiếp tục được đặt ra song song với nhiệm vụ bảo đảm nguồn điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, EVNHCMC cung cấp 45,08 tỷ kWh điện, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Lấy chất lượng phục vụ khách hàng làm thước đo

Chuyển đổi số tại EVNHCMC còn được thể hiện qua những thay đổi trực tiếp trong quan hệ với khách hàng. Hiện nay, 100% các loại hình dịch vụ điện được giải quyết trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ thu tiền điện không dùng tiền mặt xấp xỉ 100%. Tổng công ty cũng đã chuyển ngày ghi điện của toàn bộ khách hàng về cùng một ngày cuối tháng, giúp người dân thuận tiện hơn trong theo dõi sản lượng và thanh toán tiền điện.

Hệ thống tổng đài tiếp nhận và chăm sóc khách hàng đa kênh được duy trì hoạt động 24/7, tạo điều kiện để khách hàng liên hệ ngành điện qua nhiều phương thức. Khi các khâu kỹ thuật, kinh doanh và dịch vụ được kết nối trên nền tảng số, thông tin phục vụ khách hàng có điều kiện được tiếp nhận và xử lý nhất quán hơn, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi chất lượng phục vụ và cải tiến quy trình.

Đầu năm 2026, Tổng công ty hoàn thành công trình xây dựng lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo. Công trình góp phần nâng cao độ tin cậy, chất lượng cung cấp điện, tạo nền tảng hạ tầng năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và cải thiện đời sống người dân trên đảo. Đây cũng là một dấu ấn trong quá trình mở rộng năng lực quản lý, vận hành hệ thống điện của EVNHCMC.

Những kết quả trên góp phần giúp Tổng công ty được UBND TP.HCM trao giải thưởng “Thương hiệu Vàng TP.HCM” năm 2026, lần thứ ba nhận danh hiệu này. Trước đó, ngày 11-10-2026, Tổng giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh được vinh danh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, địa bàn quản lý mở rộng và yêu cầu phát triển đô thị ngày càng cao, EVNHCMC đứng trước nhiệm vụ vừa bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Do đó, chuyển đổi số không còn là một chương trình hỗ trợ riêng lẻ, mà đang trở thành phương thức quản trị cốt lõi của EVNHCMC - nơi hiệu quả công nghệ cần được thể hiện bằng độ tin cậy của hệ thống, tính minh bạch trong kinh doanh điện, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và sự hài lòng của khách hàng.