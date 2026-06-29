ENERTORK VINA khẳng định vị thế trung tâm đầu truyền động điện chiến lược

(VTC News) -

Sự kiện diễn ra vào ngày 26/06, đồng thời đánh dấu ba cột mốc quan trọng của doanh nghiệp gồm kỷ niệm 10 năm hoạt động tại Việt Nam, khánh thành nhà máy mở rộng và giới thiệu các dòng sản phẩm tiêu biểu.

Phát biểu tại sự kiện, ông CY Lee, Tổng Giám đốc ENERTORK, cho biết hành trình 10 năm của ENERTORK VINA là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn, sự kiên định và tinh thần đồng hành giữa đội ngũ nhân sự, đối tác và khách hàng.

Việc mở rộng nhà máy không chỉ nâng cao năng lực sản xuất mà còn thể hiện cam kết đầu tư lâu dài tại thị trường Việt Nam, hướng tới xây dựng Bình Dương trở thành trung tâm sản xuất, kỹ thuật, dịch vụ và đào tạo của ENERTORK tại Đông Nam Á, góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại chương trình, Ban lãnh đạo ENERTORK cùng các đối tác thực hiện nghi thức nâng ly chúc mừng, chính thức đánh dấu cột mốc mở rộng nhà máy. Khách mời cũng được theo dõi video giới thiệu toàn cảnh nhà máy, dây chuyền lắp ráp, kiểm tra và chạy thử đồng bộ được đầu tư từ năm 2016.

Sau 10 năm hoạt động, ENERTORK VINA đã lắp đặt và vận hành gần 4.000 bộ truyền động điện trên khắp Việt Nam, phục vụ các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, cấp thoát nước và nhiều ngành công nghiệp khác.

Doanh nghiệp đồng thời giới thiệu các giải pháp van công nghiệp tích hợp theo yêu cầu, kết hợp thân van OEM với đầu truyền động điện ENERTORK nhằm tối ưu chi phí đầu tư và rút ngắn thời gian triển khai dự án. Với năng lực sản xuất tại Việt Nam, thời gian giao hàng hiện chỉ còn khoảng 6-8 tuần đối với sản phẩm theo yêu cầu và 1-2 tuần đối với các sản phẩm có sẵn trong kho.

Chia sẻ về định hướng phát triển, ông Phạm Ngọc Cường, Giám đốc Kinh doanh ENERTORK VINA, cho biết doanh nghiệp đang triển khai chiến lược đưa ENERTORK VINA trở thành trung tâm chiến lược tại Đông Nam Á thông qua chính sách 3Q gồm Quick Service - Quick Delivery - Quick Response (Dịch vụ nhanh - Giao hàng nhanh - Phản hồi nhanh).

Đồng thời, công ty tiếp tục triển khai chương trình tư vấn và thay thế đầu truyền động điện dùng thử miễn phí cho nhiều thương hiệu khác nhằm hỗ trợ khách hàng tối ưu chi phí đầu tư và vận hành.

Song song với việc mở rộng năng lực sản xuất, ENERTORK tiếp tục đầu tư phát triển các dòng đầu truyền động điện thông minh tích hợp IoT phục vụ điều khiển và giám sát từ xa, đồng thời ứng dụng AI điều khiển biên thông qua bộ xử lý NPU trong bảo trì dự đoán, phân tích dữ liệu kỹ thuật và tối ưu hiệu suất vận hành cho các nhà máy.

Doanh nghiệp cũng cho biết ENERTORK là nhà sản xuất đầu truyền động điện tiêu biểu tại Hàn Quốc sở hữu chứng chỉ ứng dụng trong nhà máy điện hạt nhân, khẳng định năng lực công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Đánh giá về cột mốc mới của ENERTORK VINA, ông Ra Moo Sang, Chủ tịch Công ty Sambo Industrial – đối tác chiến lược đồng hành cùng ENERTORK hơn 40 năm – nhận định việc mở rộng nhà máy tại Việt Nam là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu của doanh nghiệp.

Ông bày tỏ tin tưởng ENERTORK VINA sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cứ điểm sản xuất và cung ứng quan trọng của tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ chương trình, phiên thảo luận và hỏi đáp giữa đội ngũ kỹ thuật ENERTORK cùng khách mời đã thu hút nhiều sự quan tâm, tập trung vào các giải pháp tự động hóa, khả năng tích hợp hệ thống và xu hướng ứng dụng công nghệ mới trong công nghiệp.

Sự kiện khép lại với tiệc tối và hoạt động kết nối doanh nghiệp, tạo cơ hội để các đối tác trao đổi, mở rộng hợp tác và cùng hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai.