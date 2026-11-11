Hỗ trợ khách mua nhà, các chủ đầu tư làm gì để giảm áp lực tài chính?

(VTC News) -

Đua nhau “gánh” lãi vay, chủ đầu tư tìm cách kéo khách mua nhà

Mới đây, Vinhomes đưa ra chương trình “Mua nhà Vinhomes không lo lãi suất” với các gói hỗ trợ được thiết kế theo nhiều kỳ hạn, giúp khách hàng lựa chọn khoảng thời gian cần ổn định chi phí, phù hợp với kế hoạch tài chính riêng. Trong đó, gói 60 tháng đảm bảo lãi suất cố định 9%/năm; phần lãi vượt mức cam kết được Vinhomes hỗ trợ chi trả.

Bên cạnh gói 60 tháng dành cho người cần ổn định chi phí dài lâu, chương trình còn mở ra các kỳ hạn ngắn hơn để khớp với từng nhịp tiền về. Khách hàng chuẩn bị thu xếp được nguồn tài chính trong ngắn hạn có thể chọn gói 18 tháng với lãi suất 3%/năm, hoặc gói 24 tháng ở mức 4,5%/năm. Quyền chọn kỳ hạn giúp mỗi người mua tự may đo “chiếc áo” tài chính vừa vặn nhất với bản thân, thay vì dùng chung một công thức cứng nhắc.

Chính sách của Vinhomes còn hỗ trợ toàn bộ phí trả nợ trước hạn trong thời gian ưu đãi lãi suất. Khi có khoản tiền thặng dư từ một khoản thưởng cuối năm, nhận thanh toán từ hợp đồng hay bán được tài sản cũ đúng với giá kỳ vọng, khách hàng có thể nộp ngay vào ngân hàng để thu hẹp nợ gốc, từ đó giảm lãi vay, mà không phải chịu bất kỳ khoản phạt hợp đồng nào.

Nhiều chủ đầu tư hỗ trợ tài chính cho khách mua nhà. (Ảnh minh họa).

Với các chính sách này, người mua khá linh hoạt với nguồn tài chính của bản thân và gần như không phải lo lắng về vấn đề lãi suất, cũng như không gặp nhiều rủi ro về tài chính.

Ngoài hỗ trợ về lãi suất, Vinhomes còn triển khai nhiều ưu đãi khác như: Khi dùng vốn tự có thanh toán sớm, người mua sẽ nhận ưu đãi tương đương 13%/năm tính trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn.

Ngoài ra, khách hàng còn được dùng voucher hợp lệ thanh toán đến 30% giá trị nhà (trước 31/12/2026) cùng đặc quyền ưu đãi, tích điểm VinClub lên tới 0,5%.

Tương tự, Masterise cũng đưa ra phương án hỗ trợ người mua nhà vay ngân hàng, với chính sách miễn lãi 18-30 tháng, sau đó áp dụng mức lãi suất tối đa 7,5%/năm trong 2 năm tiếp theo.

Theo ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng giám đốc DKRA Group, việc hàng loạt chủ đầu tư đẩy mạnh các chương trình giãn tiến độ thanh toán, hỗ trợ lãi suất hay giảm tỷ lệ vốn ban đầu phản ánh sự thay đổi trong chiến lược bán hàng của doanh nghiệp trước bối cảnh người mua ngày càng thận trọng với đòn bẩy tài chính.

Khi mặt bằng giá nhà liên tục tăng và khả năng chi trả của người dân chưa theo kịp, việc giảm giá bán trực tiếp không phải lựa chọn dễ dàng do chi phí phát triển dự án, chi phí vốn và giá đất đều ở mức cao. Thay vào đó, nhiều doanh nghiệp lựa chọn điều chỉnh phương thức thanh toán nhằm giảm áp lực tài chính ở giai đoạn đầu cho khách hàng.

“Trước đây, chủ đầu tư thường cạnh tranh bằng vị trí, tiện ích hoặc các chương trình chiết khấu. Hiện nay, khả năng chi trả và lộ trình thanh toán đang trở thành một trong những yếu tố cạnh tranh quan trọng để thu hút người mua nhà ở thực”, ông Thắng nhận định.

TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, nhận định, hiện là thời điểm dễ mua bất động sản nhất. Nhu cầu mua nhà vẫn cao, trong khi mức giá phù hợp và chính sách thanh toán tốt đóng vai trò quyết định giao dịch thời điểm này.

“Chính sách mua nhà nổi bật đang tạo ra thanh khoản cho thị trường căn hộ. Hầu hết giao dịch căn hộ gần đây rơi vào các dự án có những đột phá về chính sách bán hàng; dự án đầy đủ pháp lý, chủ đầu tư có tiềm lực tài chính cũng như tiến độ xây dựng nhanh chóng…”, ông Đính nói.

Theo nhận định của các chuyên gia, thanh khoản bất động sản sẽ phục hồi trong quý này nhờ động thái giảm lãi suất, chính sách bán hàng và tâm lý mua bất động sản vào dịp cao điểm cuối năm. Đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp chịu áp lực doanh số bán hàng. Vì thế, động thái tung giỏ hàng kèm các chính sách ưu đãi lớn là cơ hội cho người mua nhà.

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam, cho rằng, việc chia sẻ một phần chi phí tài chính với khách hàng sẽ trở thành xu hướng phổ biến hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, hiệu quả của các chương trình ưu đãi vẫn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, tiến độ triển khai dự án và uy tín của chủ đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường bước vào một chu kỳ phát triển mới, những chương trình hỗ trợ lãi suất, tặng voucher hay giãn tiến độ thanh toán có thể giúp doanh nghiệp cải thiện thanh khoản trong ngắn hạn. Song về dài hạn, năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm và khả năng thích ứng mới là những yếu tố quyết định vị thế của mỗi chủ đầu tư.

Hút khách bằng sản phẩm tốt

Lãi suất tiết kiệm tại một số ngân hàng đầu tháng 11/2026. (Nguồn: Tài chính tiền tệ).

Ngoài đưa ra các chính sách tài chính linh hoạt, nhiều chủ đầu tư còn tìm nhiều cách thức để tăng sức hút cho sản phẩm.

Nhận xét về tâm lý người mua nhà hiện nay, ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc PropertyGuru Việt Nam khu vực miền Nam - cho rằng, người mua hiện nay có xu hướng tìm kiếm một không gian sống tốt hơn với hạ tầng đồng bộ, nhiều tiện ích và mức giá hợp lý hơn khu vực trung tâm. Nghĩa là, nhu cầu vẫn hiện hữu nhưng không phải họ mua vì giá mà vì các yếu tố cộng hưởng khác.

“Thị trường đang chuyển từ tư duy sở hữu tài sản sang tối ưu chất lượng sống. Sự thay đổi này khiến giá trị bất động sản ngày càng được đo bằng trải nghiệm sử dụng”, ông Tuấn nói.

Thị trường đang chuyển từ tư duy sở hữu tài sản sang tối ưu chất lượng sống. Sự thay đổi này khiến giá trị bất động sản ngày càng được đo bằng trải nghiệm sử dụng Ông Đinh Minh Tuấn - - Giám đốc PropertyGuru Việt Nam khu vực miền Nam

Vì thế, ông Bùi Văn Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) nhìn nhận, để người mua xuống tiền thời điểm này, ngoài ưu đãi tài chính, cần đi cùng với những giá trị cốt lõi của dự án, từ pháp lý, chất lượng xây dựng, khả năng kết nối hạ tầng đến tính hợp lý của giá bán.

“Đây cũng là những yếu tố tạo nên sức cạnh tranh lâu dài, giúp dự án duy trì khả năng thu hút khách hàng sau khi các chương trình ưu đãi kết thúc”, nguyên Viện trưởng VIRES nhấn mạnh.

Ở góc độ người mua, ông Doanh lưu ý, việc đánh giá chính sách hỗ trợ cũng cần đặt trong tổng thể nghĩa vụ tài chính trong suốt thời gian sở hữu bất động sản. Mức vốn ban đầu thấp, lãi suất ưu đãi hay thời gian ân hạn dài có thể tạo thuận lợi cho kế hoạch tài chính trước mắt, song khả năng chi trả về lâu dài vẫn phụ thuộc vào thu nhập, dư nợ và các điều kiện vay vốn sau thời gian hỗ trợ.

Tương tự, với phương án lãi suất 0%, người mua cần xem xét đồng thời giá bán, thời hạn áp dụng và các điều kiện đi kèm để xác định lợi ích thực tế của gói ưu đãi.

Về phía thị trường, sự đa dạng trong chính sách bán hàng cho thấy các chủ đầu tư đang chủ động thích ứng với diễn biến sức cầu và nhu cầu ngày càng khác biệt của khách hàng.

Dù vậy, để tạo chuyển biến bền vững về thanh khoản, giải pháp tài chính cần được đặt trong một chiến lược tổng thể, trong đó phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực và khả năng chi trả giữ vai trò quan trọng. Khi giá trị sử dụng, chất lượng dự án và phương thức thanh toán cùng đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, các chính sách ưu đãi sẽ có điều kiện phát huy hiệu quả rõ nét hơn.