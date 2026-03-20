Bắt nữ doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền để điều tra hành vi lừa đảo

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Doanh nhân Ngọc Tiền – vợ cố diễn viên Quý Bình.

Bà Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng. Doanh nghiệp được thành lập năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, môi giới bất động sản; đến tháng 4/2018 nâng vốn lên 20 tỷ đồng. Công ty có trụ sở tại phường Tân Hưng (TP.HCM).

Theo cơ quan điều tra, Công ty Đảo Vàng bị tố có dấu hiệu sai phạm trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư nhằm đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) ở xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 3/2018, Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với chủ đầu tư dự án. Tuy nhiên, khi chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, dự án chưa đủ điều kiện mở bán, công ty này vẫn tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu đến 95% giá trị lô đất.

Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một trường hợp được xác định là ông N.V.D. đã chuyển hơn 4,2 tỷ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng) để mua nền đất. Theo thỏa thuận, ông D. sẽ thanh toán 5% còn lại vào tháng 7/2019, nhưng phía Công ty Đảo Vàng không thực hiện cam kết với lý do dự án thay đổi quy hoạch. Khi khách hàng yêu cầu hoàn tiền, doanh nghiệp không giải quyết, dẫn đến việc tố cáo.

Cơ quan chức năng xác định, dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (tên gọi khác là Dự án Royal Streammy Villas) chưa đủ điều kiện mở bán, khách hàng phải ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và thanh toán vào tài khoản của chủ đầu tư. Tuy nhiên, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền vẫn trực tiếp ký hợp đồng, thu của khách hàng tổng số tiền 131,3 tỷ đồng.

Đến nay, có 13 khách hàng tố cáo Công ty Đảo Vàng liên quan đến 19 nền đất tại dự án, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 41,2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định hành vi của bà Nguyễn Ngọc Tiền có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền là vợ của cố diễn viên Quý Bình. Hai người kết hôn cuối năm 2020 và có một con chung.

Diễn viên Quý Bình qua đời trưa 6/3/2025, hưởng dương 42 tuổi sau thời gian điều trị bệnh. Sự ra đi của anh để lại nhiều tiếc thương trong giới nghệ sĩ và khán giả.