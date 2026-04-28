Cầu Trần Hưng Đạo vượt sông Hồng thi công xuyên ngày đêm, tăng tốc về đích 2027

Dự án cầu Trần Hưng Đạo là một trong những công trình trọng điểm của Hà Nội được khởi công vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025). Công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông xuyên sông Hồng và tạo thêm trục kết nối giữa khu vực trung tâm với phía Đông thành phố.
Theo quy hoạch, công trình gồm 2 dự án thành phần, với tổng mức đầu tư khoảng 15.967 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến nằm tại khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông (phường Cửa Nam và phường Hai Bà Trưng), điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn (phường Long Biên và phường Bồ Đề). Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 4,18km.
Những ngày này, không khí thi công diễn ra khẩn trương trên nhiều khu vực. Hai nhà thầu chính là Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Trung Chính và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đang triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công.
Tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi đầu năm, các đơn vị huy động tối đa nhân lực, máy móc, tăng tốc tiến độ trước khi bước vào mùa mưa từ tháng 5/2026.
Hoạt động thi công không chỉ diễn ra vào ban ngày mà kéo dài cả ban đêm.
Trên công trường, hệ thống chiếu sáng được duy trì liên tục, công nhân làm việc theo chế độ 3 ca, 4 kíp nhằm đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án.
Tại khu vực các trụ cầu chính từ TC1 đến TC4, các hạng mục đang được triển khai theo kế hoạch. Một số trụ đã hoàn thành bê tông bệ đợt 1 và tiếp tục lắp dựng cốt thép để chuẩn bị cho các đợt đổ bê tông tiếp theo. Một số vị trí khác đã hoàn tất công tác xử lý đầu cọc, vệ sinh hố móng và chuyển sang giai đoạn lắp dựng cốt thép cho phần bệ trụ.
Ở phía bờ Long Biên, các hạng mục cũng được triển khai song song. Một số trụ đã hoàn thành xử lý nền móng và đang chuẩn bị đổ bê tông bệ. Một số vị trí khác đã hoàn thành bê tông bệ đợt 1, đang trong giai đoạn bảo dưỡng và chuẩn bị cho các bước tiếp theo. Có trụ đã cơ bản hoàn thiện phần bệ, chuyển sang công đoạn chống thấm và hoàn trả hố móng.
Theo đại diện chủ đầu tư, phần cọc khoan nhồi của cầu chính hiện đã đạt khoảng 89% khối lượng. Trong khi đó, phần bệ và thân trụ đạt hơn 37%. Đây là những hạng mục quan trọng trong thi công cầu vượt sông, đặc biệt trong điều kiện thủy văn phức tạp của sông Hồng.
Song song với cầu chính, các hạng mục cầu dẫn và nút giao phía Long Biên cũng đang được triển khai. Đến nay, nhà thầu đã thi công hàng trăm cọc với nhiều đường kính khác nhau. Tuy nhiên, tiến độ một số khu vực vẫn chưa thể triển khai đồng bộ do chưa được bàn giao đầy đủ mặt bằng.
Dự án cầu Trần Hưng Đạo được khởi công ngày 9/10/2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Khi đưa vào khai thác, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông khu vực trung tâm, đồng thời tăng cường kết nối giữa hai bờ sông Hồng, tạo thêm động lực phát triển không gian đô thị Hà Nội.
Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo.
Bình luận