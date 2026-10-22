Thông tin 'xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới Campuchia' là bịa đặt

(VTC News) -

Ngày 22/10, Công an TP Đồng Nai cho biết đơn vị đã xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc xe khách giả mạo hãng Toàn Thắng đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia. Kết quả xác minh cho thấy thông tin này không có thật.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Đồng Nai phát hiện nhiều trang, nhóm Facebook đăng tải, chia sẻ hình ảnh văn bản “Thông báo khẩn về việc cảnh báo xe khách giả mạo chở sinh viên đi biên giới” của Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2, địa chỉ tại ấp Phước Hòa, xã Long Phước.

Theo nội dung văn bản được lan truyền, những ngày gần đây xuất hiện xe khách giả mạo xe Toàn Thắng đón sinh viên tại Quốc lộ 51, khu vực gần trường, sau đó chở một số sinh viên đến gần biên giới Campuchia. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, gây lo lắng cho phụ huynh, học sinh, sinh viên và cộng đồng mạng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Long Phước khẩn trương xác minh, làm việc với nhà trường và sinh viên B.T.H. (sinh năm 2008), học viên khóa 20, ngành Cơ điện tử 2, là người cung cấp thông tin ban đầu.

Trường Cao đẳng Quốc tế Lilama 2 gửi thư xin lỗi.

Qua làm việc, cơ quan Công an xác định thông tin sinh viên bị bắt cóc, đưa đến khu vực biên giới Campuchia như nội dung lan truyền trên mạng xã hội là không có thật. H. thừa nhận đã bịa đặt câu chuyện để kể với gia đình và nhà trường.

Do H. muốn sử dụng xe mô tô cá nhân đi học thay vì đi xe khách nhưng không được gia đình đồng ý, nên đã nghĩ ra câu chuyện trên nhằm đạt mục đích của mình.

Về phía nhà trường, sau khi tiếp nhận thông tin do sinh viên cung cấp, ông Hoàng Văn Duyên, Phó hiệu trưởng, tưởng rằng sự việc này có thật và muốn cảnh báo, nâng cao cảnh giác cho cán bộ, giảng viên, viên chức, sinh viên nên đã ký ban hành thông báo nội bộ, gửi lên nhóm Zalo giáo viên khi chưa phối hợp với Công an xã kiểm tra, xác minh.

Sau khi làm việc với cơ quan Công an, sinh viên H. đã nhận thức hành vi sai trái, cam kết không tái phạm và xin lỗi gia đình, nhà trường về việc làm của mình.

Vụ việc cho thấy việc tiếp nhận, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, nhất là nội dung liên quan đến an ninh, an toàn của người dân, có thể gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống xã hội và hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, phụ huynh, học sinh, sinh viên bình tĩnh khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, chủ động kiểm tra tính xác thực qua các nguồn tin chính thống và cơ quan chức năng trước khi chia sẻ.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc vụ việc có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định. Người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao trách nhiệm khi đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin; không tự suy diễn, bịa đặt hoặc phát tán nội dung sai sự thật.