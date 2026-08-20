Dự báo thời tiết ngày mai 21/8: ATNĐ khả năng mạnh thành bão, hướng vào Bắc Bộ

(VTC News) -

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 13h ngày 20/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h.

Đến 13h ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ và khả năng mạnh lên thành bão; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Đến 13h ngày 22/8, bão số 4 ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 3-5 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 3-5km, mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m; biển động.

Từ chiều tối 20/8, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2,5-3,5m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/8, khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh tiếp tục mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h có nơi trên 140mm như các trạm: Vinh (Nghệ An) 143,2mm, Chợ Tràng (Hà Tĩnh) 327,2mm...

Dự báo từ chiều tối 20/8 đến 21/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngày 21/8, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa lớn.

Khu vực Đông Bắc Bộ đêm 20/8 mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa có nơi trên 50mm; từ gần sáng 21/8 đến 22/8 có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Trung tâm khí tượng cảnh báo từ đêm 22/8, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to và có khả năng còn kéo dài. Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết đêm 20/8 và ngày 21/8/2026

Dự báo thời tiết cụ thể các khu vực trên cả nước đêm 20/8 và ngày 21/8/2026 như sau:

TP Hà Nội có lúc có mưa rào và dông; từ gần sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía Bắc gió tây bắc đến tây, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 28-31°C; phía Nam 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.