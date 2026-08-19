Dự báo thời tiết Hà Nội 19/8: Mưa to và dông

(VTC News) -

Thời tiết Hà Nội 19/8: Mưa vừa, mưa to và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội ngày 19/8 trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Đáng chú ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày dao động từ 24-26°C, Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 28-30°C.

Ngày 19/8, Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to. (Ảnh minh họa: Đức Anh)

Dự báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ tối 18/8 đến đêm 19/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 140mm.

Từ tối 18/8 đến ngày 20/8, khu vực trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 230mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 80-190mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 270mm.

Từ chiều 19/8 đến ngày 20/8, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Từ đêm 20/8, mưa ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Từ đêm 20/8 đến ngày 21/8, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Mưa rào và dông có nguy cơ kèm theo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 19 giờ ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc-113,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 280 km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó đến 19 giờ ngày 20/8, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc-112,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 170 km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 - 10 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3,5m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.