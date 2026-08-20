Người đàn ông mất tích khi đi bắt cá giữa mưa lớn ở Nghệ An

(VTC News) -

Trưa 20/8, bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An, cho biết lực lượng chức năng đang tìm kiếm một người dân địa phương trong lúc đi đánh bắt cá bị nước cuốn trôi.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại khu vực TP Vinh (cũ) bị ngập. (Ảnh: Thành Vinh)

Trước đó, trên địa bàn xã Giai Lạc có mưa lớn. Hai người dân trú xóm Phúc Thành ra khu vực đập Khe Chùa, xóm Phúc Thành bắt cá không may bị nước cuốn trôi. Một người may mắn bơi được vào bờ, người còn lại bị nước cuốn trôi mất tích.

Theo thông tin ban đầu, danh tính nạn nhân được xác định là ông H.S.V. (SN 1980, trú xã Giai Lạc). Đến trưa cùng ngày, thông tin từ lãnh đạo xã Giai Lạc cho biết nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Được biết, trong ngày 19 và 20/8, các địa phương ở tỉnh Nghệ An có mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, một số nơi bị chia cắt tạm thời.

Tại các phường ở TP Vinh (cũ), mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường như đường 72, đường Lê Ninh, Phan Thúc Trực… bị ngập sâu, việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tại xã miền núi Tam Thái, mưa lớn những ngày qua khiến nước sông, suối trên địa bàn dâng cao. Một số tuyến đường, cầu tràn bị ngập khiến nhiều bản với hơn 3.000 người dân bị chia cắt tạm thời.

Nhiều khu dân cư tại tỉnh Nghệ An bị ngập khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp khó khăn. (Ảnh: Thành Vinh)

Xã Mường Típ (Nghệ An), mưa lớn những ngày qua khiến một số tuyến đường bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Khoảng 7h sáng ngày 20/8, tuyến đường 543D đoạn qua bản Xốp Típ (xã Mường Típ), một lượng lớn đất đá từ trên núi cao sạt lở lăn xuống chắn ngang đường. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã điều động máy múc dọn dẹp để thông tuyến.

Tại xã Tam Quang, mưa lớn khiến nước dâng tại nhiều khu vực, cây cối gãy đổ, ảnh hưởng đến giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, sáng 20/8, chính quyền xã Tam Quang đã cử cán bộ, huy động máy móc đến hiện trường cắt tỉa, di chuyển cây gãy đổ và dọn dẹp mặt đường.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, tỉnh Nghệ An đã ra công điện hoả tốc gửi các sở, ban, ngành và địa phương theo dõi tình hình mưa lũ để kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân.