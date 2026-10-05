Dự báo thời tiết ngày 5/10: Miền Bắc chuyển mưa lạnh, có nơi trời rét

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 5/10/2026

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22°C, vùng núi cao 14-17°C.

Sáng 5/10, Hà Nội có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Từ gần sáng cùng ngày, thời tiết Hà Nội chuyển lạnh.

Ngày 5/10, miền Bắc chuyển mưa lạnh. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, sáng 5/10, đồng bằng Bắc Bộ và phía Tây Bắc Bộ mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 90mm. Cũng trong ngày 5/10, các địa phương từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, Hà Tĩnh đến TP Huế mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 40-80mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Trong ngày 5/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, mưa tập trung chủ yếu lúc chiều và đêm.

Từ đêm 6/10 đến ngày 7/10, mưa lớn mở rộng tại các tỉnh miền Trung. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 40- 80mm, có nơi trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực này khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 5/10/2026

TP Hà Nội sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to, sau mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ gần sáng trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ sáng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to, sau mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Đông Bắc Bộ sáng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, sau mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to, trong đó, phía Nam đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, phía Bắc từ chiều gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, riêng Lâm Đồng mưa rào rải rác dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.