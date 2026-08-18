Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông

(VTC News) -

Lúc 4h ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/h.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Khoảng 4h ngày 20/8, áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 760km về phía Đông Đông Bắc, đổi hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3,5m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại hàng loạt xã, phường thuộc các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Trị và Lâm Đồng trong những giờ tới khi mưa lớn tiếp tục trút xuống các địa phương này. Cụ thể:

Thái Nguyên: Đại Phúc, Điềm Thụy, phường Bá Xuyên, phường Bách Quang, phường Phổ Yên, phường Sông Công, phường Tích Lương, phường Vạn Xuân, Tân Cương.

Bắc Ninh: Bố Hạ, Đồng Kỳ, Lục Sơn, Nghĩa Phương, Tiên Lục, Trường Sơn.

Quảng Trị: Hướng Phùng, Lao Bảo, Lìa, Tân Lập, A Dơi, Khe Sanh.

Lâm Đồng: Đông Giang, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đồng Kho, Đức Linh, Hàm Kiệm, Hàm Liêm, Hàm Tân, Hàm Thạnh, Hàm Thuận, Hàm Thuận Nam, Hoài Đức, Hồng Sơn, Nam Thành, Nghị Đức, phường Bình Thuận, phường Hàm Thắng, phường La Gi, phường Tiến Thành, Tân Hải, Tân Lập, Tân Minh, Tân Thành, Tánh Linh, Trà Tân, Tuyên Quang.