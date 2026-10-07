Dự báo thời tiết ngày 7/10: Miền Trung mưa như trút, tâm mưa dồn về Huế, Đà Nẵng

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 7/10/2026

Dự báo viên Ngọc Linh, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam kết hợp với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên các tỉnh, thành ở khu vực Trung Bộ bắt đầu bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng.

Trong ngày 6/10, phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Lượng mưa từ 7h đến 20h ngày 6/10 có nơi trên 70mm như các trạm Sen Thủy (Quảng Trị) 226,2mm; Hồ Hòa Khê (TP Đà Nẵng) 75,4mm…

Dự báo thời tiết ngày 7/10, miền Trung mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Hiện nay, vùng mưa lớn đang lan dần xuống phía Nam và tập trung ở phía Nam tỉnh Quảng Trị kéo dài đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Lượng mưa tính từ nay đến ngày 8/10 được dự báo phổ biến trong khoảng 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Trong đó, khu vực TP Huế và TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm, cơ quan khí tượng nâng cấp cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở hai thành phố này lên cấp 2.

Từ đêm 8/10, mưa lớn ở khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, vùng mưa lớn sẽ lan dần ra phía Bắc và khả năng mở rộng đến Thanh Hoá.

Đợt mưa lớn này có thể kéo dài đến 11/10. Mưa lớn trong nhiều ngày có nguy cơ cao xảy ra ngập úng nặng ở các vùng trũng thấp, khu vực đô thị, đồng thời khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm cho người dân.

Trong khi các khu vực trên mưa lớn, khu vực Bắc Bộ và hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An thời tiết trong ngày 7/10 tương đối ổn định, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông lúc chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 7/10/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, vùng núi cao có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị) mưa vài nơi, trong đó, phía Bắc Quảng Trị mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Phía Nam (từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Huế) mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31°C, phía Nam 25-28°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc (TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28°C, phía Nam 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.