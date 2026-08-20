Đang trú mưa, hai người bị sét đánh thương vong

(VTC News) -

Chiều 20/8, thông tin từ UBND xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày mặc dù trời mưa lớn, có sấm sét nhưng ông T.K.T. (SN 1969, trú xóm Phú Minh) và ông H.X.T. (SN 1970, trú thôn Quý Hoa) vẫn ra khu vực đê Đồng 10 để đánh bắt cá.

Trong lúc đứng trú mưa trong chiếc lều tạm giữa đồng hai người bất ngờ bị sét đánh trúng. Hậu quả, ông T.K.T. tử vong tại chỗ, ông H.X.T. bị thương nặng.

Phát hiện sự việc, người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, đưa ông T. đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Nghệ An trong tình trạng bỏng nặng.

Sáng cùng ngày tại Nghệ An cũng có hai người dân trú xóm Phúc Thành ra khu vực đập Khe Chùa, xóm Phúc Thành bắt cá không may bị nước cuốn trôi. Một người may mắn bơi được vào bờ, người còn lại bị nước cuốn trôi mất tích.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông H.S.V. (SN 1980, trú xã Giai Lạc).

Mưa lớn khiến việc đi lại của người dân khu vực TP Vinh (cũ) ngặp nhiều khó khăn, nhiều phương tiện bị chết khi đi qua vùng ngập sâu. (Ảnh: Thành Vinh)

Được biết, trong ngày 19 và 20/8 trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, chia cắt. Tại một số xã miền núi cầu bị nước cuốn khiến nhiều bản với hàng ngàn người dân bị cô lập. Tại khu vực TP Vinh (cũ), vào chiều 20/8 mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết, trước tình hình mưa lớn đang diễn biến phức tạp, các địa phương cần chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, lượng mưa và mực nước trên các sông, suối. Tăng cường công tác kiểm tra những khu vực xung yếu, các tuyến đường qua sông, suối, ngầm, tràn và những vị trí có nguy cơ sạt lở. Các địa phương phải chủ động phương áncảnh báo, bảo đảm an toàn cho người dân, không để người và phương tiện cố tình đi qua những khu vực nguy hiểm hoặc đang có nước chảy mạnh.