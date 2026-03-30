Dự báo thời tiết 10 ngày: Miền Bắc đón không khí lạnh, tái diễn mưa đá, dông lốc

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Dự báo trong 10 ngày tới, không khí lạnh yếu có thể tác động tới miền Bắc nước ta, các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, mưa đá có thể tái diễn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 30/3, Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Trong đó, ngày 30-31/3, Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất trên 35°C, trong đó, đồng bằng Bắc Bộ ngày 31/3 nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Trong 10 ngày tới, miền Bắc có thể đón không khí lạnh yếu, vùng núi Bắc Bộ nguy cơ xuất hiện mưa dông kèm mưa đá. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Cũng trong hai ngày này, miền Đông Nam Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất dao động 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, dự báo từ đêm 31/3 đến ngày 1/4, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu. Trong thời gian này, khu vực vùng núi có thể xuất hiện dông lốc mạnh, kèm nguy cơ mưa đá và gió giật.

Từ 1/4, nắng nóng khả năng giảm dần trên khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hoá đến TP Huế.

Nhận định thời tiết từ đêm 31/3 đến ngày 8/4, cơ quan khí tượng cho hay, từ 2/4, nắng nóng còn xảy ra cục bộ ở Tây Bắc Bộ.

Các khu vực khác duy trì trạng thái chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, miền Đông Nam Bộ nắng nóng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 30/3, Hà Nội trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Ngày mai 31/3, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội tăng lên ngưỡng nắng nóng 35°C, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm không có nhiều biến động, thấp nhất 25°C khiến chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, khoảng 10°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Ngày 1/4, tác động bởi đợt không khí lạnh yếu, khu vực này có mây, không mưa nhưng nhiệt độ cao nhất ban ngày giảm còn 31°C, nhiệt độ thấp nhất cũng giảm về mức 25°C. Hình thái thời tiết này duy trì ở Hà Nội trong ngày 2/4, nhiệt độ trong ngày tăng nhẹ, dao động 23-32°C.

Sang ngày 3/4, Hà Nội có mây, không mưa, nhiệt độ tiếp tục tăng lên cao nhất 34°C, thấp nhất 24°C.

Trong hai ngày 4-5/4, khu vực này duy trì hình thái thời tiết có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ban ngày giảm còn 30-31°C, thấp nhất 23°C.

Ngày 6/4, nhiệt độ Hà Nội tăng nhanh lên cao nhất 33°C, thấp nhất 25°C, trời có mây, không mưa.

Hai ngày cuối thời kỳ dự báo (7-8/4), khu vực này xuất hiện mưa rào chấm dứt chuỗi ngày nắng ráo, nhiệt độ cao nhất ban ngày giảm về mức 31°C, nhiệt độ thấp nhất cũng giảm còn 21°C.

Cơ quan khí tượng lưu ý, miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa, trong giai đoạn này thường xuyên có sự tranh chấp của khối không khí lạnh yếu và khối không khí nóng (do vùng áp thấp phía Tây tạo ra). Sự chênh lệch nhiệt giữa các khối khí đối lập khiến khí quyển trở nên bất ổn, tạo điều kiện hình thành mây dông phát triển mạnh, dễ gây mưa dông và lốc.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan này xảy ra trong thời gian ngắn, gió giật có thể tăng cấp, kèm theo mưa đá và lốc xoáy, gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất. Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông, chủ động gia cố nhà cửa và phương tiện để giảm thiểu rủi ro.